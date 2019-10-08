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Сначала дорожные карты по интеграции, потом цена на газ для Беларуси
Источник материала: Myfin
«Занимаемся дорожными картами, готовим их. Вопрос ценообразования на природный газ будет рассматриваться после подготовки этих дорожных карт», – сказал Виктор Каранкевич, сообщает interfax.
«Надо дождаться просто, когда эти дорожные карты будут подготовлены», – добавил министр. «Активная работа по ним ведется, в том числе и на уровне даже руководителей отраслевых министерств», – отметил Виктор Каранкевич.
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Цена на газ для Беларуси определится после подготовки дорожных карт по интеграции
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