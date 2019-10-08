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Сначала дорожные карты по интеграции, потом цена на газ для Беларуси

09.10.2019 12:11 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Сначала дорожные карты по интеграции, потом цена на газ для Беларуси
фото: pixabay.com
«Занимаемся дорожными картами, готовим их. Вопрос ценообразования на природный газ будет рассматриваться после подготовки этих дорожных карт», – сказал Виктор  Каранкевич, сообщает interfax.

«Надо дождаться просто, когда эти дорожные карты будут подготовлены», – добавил министр. «Активная работа по ним ведется, в том числе и на уровне даже руководителей отраслевых министерств», – отметил Виктор Каранкевич.

 
 
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Цена на газ для Беларуси определится после подготовки дорожных карт по интеграции
 
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