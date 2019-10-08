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Более 24 тысяч старшеклассников приняли участие в первом этапе олимпиады по финансовой грамотности

09.10.2019 11:47 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Более 24 тысяч старшеклассников приняли участие в первом этапе олимпиады по финансовой грамотности
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Олимпиада является одним из наиболее масштабных национальных мероприятий по повышению финансовой грамотности. Основная ее цель – популяризация знаний в области финансов, формирование у учащихся практических навыков использования финансовых инструментов, развитие финансовой культуры молодежи. Олимпиадные задания направлены на проверку знаний по темам, без которых невозможно разумное финансовое поведение в современном обществе, – личные финансы, наличные деньги, сбережения, заимствования, цифровой банкинг, страхование, налоги, инвестиции и др. В тесты также включены задачи на расчеты и вычисления, касающиеся финансов.

 
 
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Более 24 тысяч учащихся 10 11-х классов из 2 100 учреждений общего среднего образования проверили свои финансовые знания в ходе первого этапа республиканской олимпиады...
 
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