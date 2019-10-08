Как белорусы проводят черную пятницу : средний чек 300 BYN, покупок в 12 раз больше

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В череде осенне-зимних распродаж Black Friday имеет особое значение. В США эта акция занимает лидирующие позиции по показателям прибыли в сегменте интернет-торговли, а также по интенсивности трафика и спроса. Уже в начале ноября представители малого и среднего бизнеса и бренды-гиганты начинают готовиться к «Чёрной пятнице». В этом году немалые скидки должны появиться в торговых центрах и в интернете 29 ноября 2019 года.

Отдел аналитики интернет-предпринимательства и покупательской способности Black-Friday.Global последние несколько лет пристально следит за тенденциями, сопровождающими акцию «Чёрная пятница» в Беларуси и за рубежом. Ниже представлены некоторые статистические данные и особенности распродаж со всего мира.