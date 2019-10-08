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Стало известно, что за памятник установят в Слуцке за Центром детского творчества

09.10.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Стало известно, что за памятник установят в Слуцке за Центром детского творчества

Ранее SlutskGorod писал, что в сквере у ГДК планируется установить монумент религиозного характера, к нему уже практически оборудованы пешеходные дорожки.

Сегодня «Слуцкий край» раскрывает инригу: это будет памятный знак «Часовня Победы». Инициатором установки выступила Слуцкая епархия при поддержке райисполкома.

Открытие монумента состоится в преддверии Дня Матери и Покрова Пресвятой Богородицы - в воскресенье, 13 октября, в 15:00.

Потому что мужского подвига нет без подвига женского, материнского. [...] Женский подвиг, женская святость — тема традиционно важная для Слуцка, ведь и святую Софию, княгиню Слуцкую и заступницу простого православного люда, верующие издавна именуют «праведная мати наша». Для человека нашей культуры Родина — тоже Мать. 

Стало известно, что за памятник установят в Слуцке за Центром детского творчества

Монументальная «Часовня Победы» создана в ознаменование важных годовщин.

  • Основой знака является выполненный из бронзы точный макет Николаевского кафедрального собора Слуцка, возведенного 130 лет тому назад и взорванного 85 лет тому назад. 1889 — 1934: между этими двумя датами заключена история существования величественного храма, который в свое время был архитектурной доминантой города.
  • В этом году также исполнилось 75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В Слуцкой епархии убеждены, что память о всенародном подвиге, ценой которого Беларусь обрела свободу и независимость, является нашим священным долгом. Воскрешая в памяти славные и трагические образы прошлого, исполняя заветы предков и восстанавливая историческую справедливость, мы утверждаем свое нравственное достоинство и созидаем будущее нашей страны. Вот почему на территории близ «Часовни Победы» будет совершаться регулярное поминовение павших и усопших защитников Отечества.

Центральный элемент композиции — макет Николаевского собора — установлен на прямоугольный постамент из красного гранита под бронзовым шатром-сенью, по форме воспроизводящим очертания главного барабана и купола Николаевского собора.

На гранях постамента размещены четыре бронзовые таблицы со следующими текстами:

Кафедральны сабор
свяціцеля Нікалая Цудатворца
быў збудаваны
на старажытным замчышчы
XII стагоддзя —
у гістарычным цэнтры Слуцка,
дзе раней знаходзілася рэзідэнцыя
князёў Алелькавічаў і Радзівілаў

___

У Слуцку было створана
рукапіснае Слуцкае Евангелле — шэдэўр кніжнага мастацтва
XVI стагоддзя.
У нашым горадзе жыла
святая праведная Сафія
Алелькавіч-Радзівіл,
княгіня Слуцкая і Капыльская
(1586 — 1612)

___

1944 — 2019

75 гадоў вызвалення Беларусі
ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.

Вечная памяць воінам — вызваліцелям горада Слуцка
і нашай Радзімы!

___

1889 — 1934 — 2019

130 гадоў узвядзення і
85 гадоў знішчэння
галоўнага
праваслаўнага храма Слуцка — кафедральнага сабора
свяціцеля Нікалая Цудатворца.

Свяціцелю ойча Нікалае,
малі Бога за нас!


Концепция памятного знака разработана епископом Слуцким и Солигорским Антонием. Автор проекта — Геннадий Александрович Лаврецкий, кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории и истории архитектуры БНТУ, лауреат Специальной премии Президента Республики Беларусь (1999). Скульптор — Алесь Петрович Шатило, член Белорусского союза художников.

На церемонию открытия памятного знака «Часовня Победы» приглашаются все, кто не мыслит будущего без уважения к прошлому и кому небезразлична история Слуцка.

 
 
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Ранее SlutskGorod писал, что в сквере у ГДК планируется установить монумент религиозного значения, к нему уже практически оборудованы пешеходные дорожки.
 
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