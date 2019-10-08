Стало известно, что за памятник установят в Слуцке за Центром детского творчества

Ранее SlutskGorod писал, что в сквере у ГДК планируется установить монумент религиозного характера, к нему уже практически оборудованы пешеходные дорожки.
Сегодня «Слуцкий край»раскрывает инригу: это будет памятный знак «Часовня Победы». Инициатором установки выступила Слуцкая епархия при поддержке райисполкома.
Открытие монумента состоится в преддверии Дня Матери и Покрова Пресвятой Богородицы - в воскресенье, 13 октября, в 15:00.
Потому что мужского подвига нет без подвига женского, материнского. [...] Женский подвиг, женская святость — тема традиционно важная для Слуцка, ведь и святую Софию, княгиню Слуцкую и заступницу простого православного люда, верующие издавна именуют «праведная мати наша». Для человека нашей культуры Родина — тоже Мать.
Монументальная «Часовня Победы» создана в ознаменование важных годовщин.
Основой знака является выполненный из бронзы точный макет Николаевского кафедрального собора Слуцка, возведенного 130 лет тому назад и взорванного 85 лет тому назад. 1889 — 1934: между этими двумя датами заключена история существования величественного храма, который в свое время был архитектурной доминантой города.
В этом году также исполнилось 75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В Слуцкой епархии убеждены, что память о всенародном подвиге, ценой которого Беларусь обрела свободу и независимость, является нашим священным долгом. Воскрешая в памяти славные и трагические образы прошлого, исполняя заветы предков и восстанавливая историческую справедливость, мы утверждаем свое нравственное достоинство и созидаем будущее нашей страны. Вот почему на территории близ «Часовни Победы» будет совершаться регулярное поминовение павших и усопших защитников Отечества.
Центральный элемент композиции — макет Николаевского собора — установлен на прямоугольный постамент из красного гранита под бронзовым шатром-сенью, по форме воспроизводящим очертания главного барабана и купола Николаевского собора.
На гранях постамента размещены четыре бронзовые таблицы со следующими текстами:
Кафедральны сабор свяціцеля Нікалая Цудатворца быў збудаваны на старажытным замчышчы XII стагоддзя — у гістарычным цэнтры Слуцка, дзе раней знаходзілася рэзідэнцыя князёў Алелькавічаў і Радзівілаў
___
У Слуцку было створана рукапіснае Слуцкае Евангелле — шэдэўр кніжнага мастацтва XVI стагоддзя. У нашым горадзе жыла святая праведная Сафія Алелькавіч-Радзівіл, княгіня Слуцкая і Капыльская (1586 — 1612)
___
1944 — 2019
75 гадоў вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.
Вечная памяць воінам — вызваліцелям горада Слуцка і нашай Радзімы!
___
1889 — 1934 — 2019
130 гадоў узвядзення і 85 гадоў знішчэння галоўнага праваслаўнага храма Слуцка — кафедральнага сабора свяціцеля Нікалая Цудатворца.
Свяціцелю ойча Нікалае, малі Бога за нас!
Концепция памятного знака разработана епископом Слуцким и Солигорским Антонием. Автор проекта — Геннадий Александрович Лаврецкий, кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории и истории архитектуры БНТУ, лауреат Специальной премии Президента Республики Беларусь (1999). Скульптор — Алесь Петрович Шатило, член Белорусского союза художников.
На церемонию открытия памятного знака «Часовня Победы» приглашаются все, кто не мыслит будущего без уважения к прошлому и кому небезразлична история Слуцка.