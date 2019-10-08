Стало известно, что за памятник установят в Слуцке за Центром детского творчества

Источник материала: Слуцк Город





Ранее SlutskGorod писал , что в сквере у ГДК планируется установить монумент религиозного характера, к нему уже практически оборудованы пешеходные дорожки.

Сегодня «Слуцкий край» раскрывает инригу: это будет памятный знак «Часовня Победы». Инициатором установки выступила Слуцкая епархия при поддержке райисполкома.

Открытие монумента состоится в преддверии Дня Матери и Покрова Пресвятой Богородицы - в воскресенье, 13 октября, в 15:00.

Потому что мужского подвига нет без подвига женского, материнского. [...] Женский подвиг, женская святость — тема традиционно важная для Слуцка, ведь и святую Софию, княгиню Слуцкую и заступницу простого православного люда, верующие издавна именуют «праведная мати наша». Для человека нашей культуры Родина — тоже Мать.





Монументальная «Часовня Победы» создана в ознаменование важных годовщин.

Основой знака является выполненный из бронзы точный макет Николаевского кафедрального собора Слуцка, возведенного 130 лет тому назад и взорванного 85 лет тому назад. 1889 — 1934: между этими двумя датами заключена история существования величественного храма, который в свое время был архитектурной доминантой города.

В этом году также исполнилось 75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В Слуцкой епархии убеждены, что память о всенародном подвиге, ценой которого Беларусь обрела свободу и независимость, является нашим священным долгом. Воскрешая в памяти славные и трагические образы прошлого, исполняя заветы предков и восстанавливая историческую справедливость, мы утверждаем свое нравственное достоинство и созидаем будущее нашей страны. Вот почему на территории близ «Часовни Победы» будет совершаться регулярное поминовение павших и усопших защитников Отечества.

Центральный элемент композиции — макет Николаевского собора — установлен на прямоугольный постамент из красного гранита под бронзовым шатром-сенью, по форме воспроизводящим очертания главного барабана и купола Николаевского собора.

На гранях постамента размещены четыре бронзовые таблицы со следующими текстами:

Кафедральны сабор

свяціцеля Нікалая Цудатворца

быў збудаваны

на старажытным замчышчы

XII стагоддзя —

у гістарычным цэнтры Слуцка,

дзе раней знаходзілася рэзідэнцыя

князёў Алелькавічаў і Радзівілаў

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У Слуцку было створана

рукапіснае Слуцкае Евангелле — шэдэўр кніжнага мастацтва

XVI стагоддзя.

У нашым горадзе жыла

святая праведная Сафія

Алелькавіч-Радзівіл,

княгіня Слуцкая і Капыльская

(1586 — 1612)

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1944 — 2019



75 гадоў вызвалення Беларусі

ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.

Вечная памяць воінам — вызваліцелям горада Слуцка

і нашай Радзімы!

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1889 — 1934 — 2019

130 гадоў узвядзення і

85 гадоў знішчэння

галоўнага

праваслаўнага храма Слуцка — кафедральнага сабора

свяціцеля Нікалая Цудатворца.

Свяціцелю ойча Нікалае,

малі Бога за нас!





Концепция памятного знака разработана епископом Слуцким и Солигорским Антонием. Автор проекта — Геннадий Александрович Лаврецкий, кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории и истории архитектуры БНТУ, лауреат Специальной премии Президента Республики Беларусь (1999). Скульптор — Алесь Петрович Шатило, член Белорусского союза художников.