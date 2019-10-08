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Короткое замыкание могло стать причиной пожара в частном доме в Слуцке

09.10.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Во вторник, 8 октября, произошел пожар в жилом доме в 11 городке. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного Слуцкого РОЧС в 10 утра.

Во время пожара закоптило стены и потолок в доме, огонь повредил мебель и вещи хозяев. К счастью, обошлось без пострадавших.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.


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Во вторник, 8 октября, произошел пожар в жилом доме в 11 городке. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного Слуцкого РОЧС в 10 утра.
 
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