Короткое замыкание могло стать причиной пожара в частном доме в Слуцке

Источник материала: Слуцк Город

Во вторник, 8 октября, произошел пожар в жилом доме в 11 городке. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного Слуцкого РОЧС в 10 утра.

Во время пожара закоптило стены и потолок в доме, огонь повредил мебель и вещи хозяев. К счастью, обошлось без пострадавших.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.