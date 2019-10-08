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На «АвтоВАЗе» приступили к выпуску Lada Vesta с вариатором

09.10.2019 13:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский автопроизводитель объявил сегодня о запуске производства седана и универсала Lada Vesta с бесступенчатой трансмиссией.


Основная особенность вариатора фирмы Jatco в том, что помимо клиноременной передачи с мощным стальным ремнем, здесь работает двухступенчатый редуктор. На «АвтоВАЗе» говорят, что такое решение позволило сделать агрегат компактнее и легче. В связке с вариатором работает 1,6-литровый двигатель альянса Renault-Nissan, развивающий 113 лошадиных сил и 152 Нм крутящего момента. Напомним, что новый силовой агрегат с июля уже предлагается для «пятидверки» XRay, причем только в исполнении Cross — об особенностях агрегата можно узнать тут.


Оснащенные вариатором Vesta получили новые калибровки и модернизированные опоры силового агрегата, оригинальную систему выпуска и новые привода колес. Комплекс инженерных решений позволил сохранить массу автомобиля и дорожный просвет — 178 мм у базовых версий и 203 мм у модификаций Cross. С выходом новой версии в цветовой гамме Vesta появится новый синий цвет «Дайвинг».


Информация о ценах и комплектациях Vesta с вариатором будет обнародована позже.

 
 
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Российский автопроизводитель объявил сегодня о запуске производства седана и универсала Lada Vesta с бесступенчатой трансмиссией.
 
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