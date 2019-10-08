|
В Сирии продают «винтовку из Call of Duty» - обычно ее использует спецназ США
Источник материала: Tut.by
В Сирии на одной из точек по торговле оружием был замечен нечастый товар — на продажу предлагается снайперская винтовка Mk14 EBR-RI. Фото оружия
Такие винтовки появились в начале 21 века как ответ на потребности военных США в самозарядном и сравнительно компактном снайперском оружии (так называемой «
В целом, оружие было выпущено достаточно ограниченным тиражом (версия EBR-RI — не более 6200 экземпляров), и встретить его на прилавке в Сирии весьма странно.
Винтовка Mk14 EBR стала популярной и в компьютерных играх. Так, ее часто можно встретить в разных частях культового шутера Call of Duty.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Увидеть такое оружие на прилавке в воюющей стране - редкость.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)