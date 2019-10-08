В Сирии продают «винтовку из Call of Duty» - обычно ее использует спецназ США

Источник материала: Tut.by

В Сирии на одной из точек по торговле оружием был замечен нечастый товар — на продажу предлагается снайперская винтовка Mk14 EBR-RI. Фото оружия появилось в телеграм-канале Gun Expert.



Фото: Gun Expert

Такие винтовки появились в начале 21 века как ответ на потребности военных США в самозарядном и сравнительно компактном снайперском оружии (так называемой « марксманской винтовке »). Основой для разработки стала автоматическая винтовка М14, и первыми новое оружие получили «морские котики» США, затем — другие спецподразделения ВМФ страны.

В целом, оружие было выпущено достаточно ограниченным тиражом (версия EBR-RI — не более 6200 экземпляров), и встретить его на прилавке в Сирии весьма странно.



Фото: Gun Expert

Винтовка Mk14 EBR стала популярной и в компьютерных играх. Так, ее часто можно встретить в разных частях культового шутера Call of Duty.