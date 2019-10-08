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В Сирии продают «винтовку из Call of Duty» - обычно ее использует спецназ США

09.10.2019 13:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Сирии на одной из точек по торговле оружием был замечен нечастый товар — на продажу предлагается снайперская винтовка Mk14 EBR-RI. Фото оружия появилось в телеграм-канале Gun Expert.


Фото: Gun Expert

Такие винтовки появились в начале 21 века как ответ на потребности военных США в самозарядном и сравнительно компактном снайперском оружии (так называемой «марксманской винтовке»). Основой для разработки стала автоматическая винтовка М14, и первыми новое оружие получили «морские котики» США, затем — другие спецподразделения ВМФ страны.

В целом, оружие было выпущено достаточно ограниченным тиражом (версия EBR-RI — не более 6200 экземпляров), и встретить его на прилавке в Сирии весьма странно.


Фото: Gun Expert

Винтовка Mk14 EBR стала популярной и в компьютерных играх. Так, ее часто можно встретить в разных частях культового шутера Call of Duty.

 
 
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Увидеть такое оружие на прилавке в воюющей стране - редкость.
 
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