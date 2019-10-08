Кухня, санузел, кабинет и спальня. Что еще может поместиться под лестницей. 14 интересных идей

Источник материала: Tut.by

Место под лестницей владельцы частных домов, коттеджей, таунхаусов или двухэтажных квартир редко используют по полной — в большинстве случаев это пространство для хранения пылесоса или фикуса-переростка. Однако у этого места гораздо больший потенциал. На сайте design-homes.ru мы нашли как минимум 14 оригинальных решений его обустройства.

Мини-гараж



Фото:design-homes.ru

В каждой семье всегда есть вещи, для которых иногда трудно найти постоянное место. Например, велосипеды и детские коляски. Их можно без труда спрятать под лестницей. Для первых можно установить специальные крепления или держатель, чтобы велосипед не заваливался набок посреди ночи. Для вторых стоит поставить коврик, куда будет стекать вода и грязь после прогулки. А еще можно прикрепить к стене складной пеленальный столик — вернулись с прогулки — переодели ребенка.

Хранилище сувениров



Фото:design-homes.ru

Сувениры из путешествий, фотографии, подарки, коллекция старых тарелок, столетних пивных бокалов или фарфоровых статуэток — все это можно разместить в стеллаже под лестницей, организовав небольшую галерею.

Библиотека или личный архив



Фото:design-homes.ru

Каждый любитель чтения мечтает о расширении домашней библиотеки. Вопрос о том, куда ставить издания, для книголюбов стоит особенно остро, поэтому под лестницей найдется место для пары-тройки вместительных стеллажей, которые можно сделать открытыми или закрытыми (с дверцами).





Если места не очень много, вместо стеллажей можно повесить полки. На них можно хранить любимые тома и мелочи, блокноты с заметками. Читать можно не отходя от книжек, поставив рядом кресло или диванчик.

Под ступенями лестницы можно организовать замечательный читальный зал только для своих. Торшер или небольшие лампы сделают этот уголок еще удобнее.

Домашний бар





Пространство под лестницей — это, конечно, не погреб, но здесь тоже можно обустроить места хранения напитков. В шкафы по соседству можно складывать бокалы и аксессуары для бутылок.

Мини-комната



Фото:design-homes.ru

Если в доме нет места для отдельной гостевой спальни или к вам регулярно наведывается большая компания с ночевкой, дизайн интерьера под лестницей может предусматривать дополнительное спальное место.



Фото:design-homes.ru

Здесь вполне хватит метража для односпальной кровати или полуторки, а также для ящиков с бельем и постельными принадлежностями. Завершить мини-гостевую помогут симпатичные шторы, отгораживающие спящих.



Фото:design-homes.ru



Под большими широкими лестницами можно организовать целую комнату с любым другим предназначением.

Детский уголок



Фото:design-homes.ru

Если в доме есть дети, то под лестницей можно соорудить для них игровую зону или целый домик. Игровую можно снабдить небольшой дверцей, в которую легко сможет пройти только ребенок или домашний питомец. Только не стоит делать в таких домиках двери с защелками и замками: дети не всегда могут с ними справиться.

Домашний кинотеатр



Фото:design-homes.ru

В нише под лестницей можно разместить небольшой кинозал: поставить там телевизор, акустическую систему, подборку музыки и фильмов. Главное, найти место для удобного дивана или кресел так, чтобы они не мешали подходу к лестнице.

Так вы задействуете не только пространство под лестницей, но и место рядом: высший уровень оптимизации.

Гардеробная









Если размеры лестницы позволяют, можно организовать под ступеньками и даже в них мини-гардеробную, устроить там места хранения обуви и сезонной одежды.



Фото:design-homes.ru

Удобные выдвижные системы сделают все вещи легко доступными и позволят хранить их в чистоте и порядке.

Кухня





Небольшая кухня — отличный вариант для ниши под лестницей. Если вы не большой любитель домашней кулинарии или масштабных кухонных пространств, такой вариант может сэкономить вам целую комнату.





Если по соседству находится ванная комната, на такой мини-кухне можно установить мойку и посудомоечную машину. Так не придется тянуть водопроводную разводку издалека.

Кабинет





Каждый, кто работал дома, знает — личное пространство, где можно устроиться и заняться делами в тишине и покое, — бесценно. Организовать рабочее место под лестницей не так сложно: комфортное кресло, система хранения мелочей и удобный стол — все, что необходимо. Ну и пара полок для бумаг и книг рядом будет к месту.

Санузел





В пространстве под ступенями можно разместить дополнительную ванную или гостевой санузел — у многих компаний есть коллекции компактной сантехники, которые помещаются даже на одном квадратном метре.

Прачечная





В большой семье стиральная и посудомоечная машины, сушилка и место хранения белья в стирку требуют простора. И его можно обеспечить, используя пространство под лестницей. Здесь же можно установить раскладную гладильную доску и место для утюга и средств для стирки.

Будка для собаки

Домашние питомцы любят спать на диване? Сделайте им свой домик с мягкой подстилкой.



Фото:design-homes.ru

Кладовая









И, наконец, классика жанра — под лестницей можно устроить кладовую. Там уж точно найдется место для банок и баночек с соленьями и вареньем.