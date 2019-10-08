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Геннадий Пискижов стал победителем Могилёвского Мебелаин Марафона на дистанции 10 километров

09.10.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Три победы в шести стартах. Столько раз поднимался на первую ступень пьедестала Геннадий Пискижов. 6 октября прошёл Могилёвский Мебелаин Марафон. Он стал завершающим аккордом для любителей бега в этом сезоне. Это были не просто соревнования, а настоящий праздник, способный приобщить как можно больше людей к спорту.

Геннадий Пискижов стал победителем Могилёвского Мебелаин Марафона на дистанции 10 километров

Фото из открытых источников. 

Более 5 тысяч участников, от школьников до людей пожилого возраста, выходили на старт. Были среди них любители бега, именитые спортсмены и будущее большого спорта — учащиеся и студенты. Не упустил возможности выйти на старт на дистанцию 10 км и наш атлет Геннадий Пискижов.

Нынешний сезон для него стал насыщенным на подобные старты и достаточно успешным.

В Мебелаин Марафоне, как и в Оршанском полумарафоне неделей ранее, Геннадию Владимировичу не было равных в возрастной группе 50-59 лет.

Начиная с апреля, он принял участие в 4 полумарафонах и двух забегах на 10 км, в которых трижды становился победителем. Ещё дважды поднимался на вторую ступень пьедестала и лишь раз — на третью.

— Хорошо заканчивать сезон первым, — рассказывает Геннадий Пискижов. — Я рад. Получил массу положительных эмоций, доказал прежде всего себе, что могу быть в призёрах в основных забегах нашей республики.

Наталья МАНУСОВА. .

 
 
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Три победы в шести стартах. Столько раз поднимался на первую ступень пьедестала Геннадий Пискижов. 6 октября прошёл Могилёвский Мебелаин Марафон. Он стал...
 
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