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Более 1,5 млн белорусов уже поучаствовали в переписи
Источник материала: БДГ
По состоянию на 9.00 9 октября в переписи населения приняли участие 1 млн 544,9 жителей страны, сообщили в Национальном статистическом комитете.
В том числе, 646,6 тысяч белорусов предпочли пройти перепись населения онлайн,
По данным ведомства, есть три варианта поучаствовать в переписи: заполнить опросник при визите волонтера, на стационарном участке или на сайте www.перепись.бел и
Перепись онлайн можно будет пройти до 18 октября. Стационарные пункты доступны до 30 октября. Их всего 644, карту их расположения можно посмотреть на сайте Белстата.
Переписчики начнут ходить по адресам с 21 октября.
Одна из главных задач переписи населения - узнать точное число жителей Беларуси.
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По состоянию на 9.00 9 октября в переписи населения приняли участие 1 млн 544,9 жителей страны, сообщили в Национальном статистическом комитете.
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