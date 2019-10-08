Более 1,5 млн белорусов уже поучаствовали в переписи

По состоянию на 9.00 9 октября в переписи населения приняли участие 1 млн 544,9 жителей страны, сообщили в Национальном статистическом комитете.

В том числе, 646,6 тысяч белорусов предпочли пройти перепись населения онлайн, сообщили в Белстате.

По данным ведомства, есть три варианта поучаствовать в переписи: заполнить опросник при визите волонтера, на стационарном участке или на сайте www.перепись.бел и www.census.by .

Перепись онлайн можно будет пройти до 18 октября. Стационарные пункты доступны до 30 октября. Их всего 644, карту их расположения можно посмотреть на сайте Белстата.

Переписчики начнут ходить по адресам с 21 октября.

Одна из главных задач переписи населения - узнать точное число жителей Беларуси.