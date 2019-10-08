Беларусь будет оказывать более существенную помощь мигрантам для возращения их домой

Источник материала: Ежедневник





Госпогранкомитет, МВД и представительство Международной организации по миграции в Беларуси сегодня подписали протокол о намерениях сотрудничества в сфере добровольного возвращения иностранных граждан на родину.

Протокол определяет механизм сотрудничества для добровольного упорядоченного и гуманного возвращения, основанного на решении самого мигранта. Документ был разработан с учетом международного опыта в данной сфере. Подписали протокол заместитель председателя Госпогранкомитета Игорь Печень, заместитель министра внутренних дел Николай Мельченко и глава представительства Международной организации по миграции в Беларуси Зейнал Гаджиев, сообщает БЕЛТА.

"Органы пограничной службы поддерживают и приветствуют данную программу. В этом году задержано более 250 нарушителей государственной границы. Мы понимаем, что некоторые из них могли бы иметь другую судьбу, если бы эта программа действовала", - сказал Игорь Печень. Как отметил Николай Мельченко, благодаря донорской помощи Евросоюза и МОМ для Беларуси выстроен определенный алгоритм, по которому ведомства будут действовать в отношении мигрантов, решивших добровольно вернуться домой. Теперь для этого не нужно будет тратить средства республиканского бюджета.

Добровольное возвращение при поддержке Международной организации по миграции будет включать в себя административную, логистическую и финансовую помощь мигрантам. Помогут некоторым из них и в реинтеграции по возвращении на родину. Реализация программы предусматривает сотрудничество и взаимодействие между самими мигрантами, вовлеченными государственными органами, гражданским обществом, а также правительствами стран назначения.

"В протоколе четко разграничены полномочия. Мы очень долго обсуждали его и нашли приемлемый вариант, который полностью соответствует международным стандартам, нашим требованиям (Международной организации по миграции. - Прим. БЕЛТА) в этой сфере. Мы помогаем людям, которые оказываются в очень непростых жизненных ситуациях. Им нужно принимать решения, а они должны приниматься на основе четкой информации. Поэтому их нужно информировать о разных возможностях", - подчеркнул Зейнал Гаджиев.

Подписание протокола дало старт информационной кампании о программе добровольного возвращения для мигрантов. Ожидается, что она поможет проинформировать потенциальных бенефициаров о возможностях. К примеру, за 9 месяцев этого года из Беларуси были депортированы свыше 780 человек, а высланы более 1050. Многие из них при наличии необходимой информации могли бы избежать высылки и легально вернуться на родину.

Добровольное возвращение является неотъемлемой частью регулирования миграционных процессов. Подобная программа уже реализовывалась в Беларуси с 2007 по 2011 год. Тогда содействие оказали более 140 иностранцам, из которых 35 воспользовались помощью по инициативе органов внутренних дел. Это позволило в значительном объеме сэкономить средства республиканского бюджета на покрытие расходов, связанных с высылкой и депортацией. В этом году в рамках проекта ЕС при помощи МОМ воспользовались возможностями программы добровольного возвращения на родину уже 15 мигрантов.

Чтобы получить помощь в возвращении на родину, мигрант должен обратиться в Госпогранкоммтет, милицию или в представительство МОМ. Если это законопослушный человек, который просто попал в сложную ситуацию, то представители МОМ оплатят ему билет домой, а также помогут в иных вопросах, если это потребуется. Кроме этого, работники Международной организации по миграции регулярно принимают и возвращающихся таким образом на родину белорусов. Подобные запросы обрабатываются практически каждую неделю.

Протокол о намерениях сотрудничества разработан по проекту международной технической помощи Евросоюза "Содействие Беларуси в решении вопросов, связанных с увеличением количества нерегулярных мигрантов". Проект продолжается уже полтора года, его реализация займет еще 2,5 года. В его бюджете предусмотрены средства на возвращение из Беларуси на родину 300 мигрантов. Проект включает и строительство двух центров временного содержания иностранцев - на 40 человек в Полоцком пограничном отряде и на 72 человека под Минском в районе аэропорта. Строительство первого должно начаться в апреле 2020-го и завершиться до конца года. Что касается второго центра, то сейчас обсуждается точное место его размещения. Предполагается определиться с этим до конца текущего года.

Также часть проекта - изменение законодательства о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства. Планируется, что парламент во время осенней сессии рассмотрит поправки в соответствующий закон. Проект направлен в том числе и на то, чтобы обе стороны были готовы к действию соглашения о реадмиссии между Беларусью и Евросоюзом.