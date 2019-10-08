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Вот и поговорили: после разговора Джонсон и Меркель сделка по Brexit на грани провала

09.10.2019 14:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Отношения между британским правительством и Европейским союзом ухудшились во вторник после телефонного разговора британского премьера и канцлера Германии, пишет СNN.



Телефонный разговор между Джонсоном и Меркель состоялся во вторник. При этом соглашение между ЕС и Великобританией "практически невозможно не только сейчас, но и когда-либо", сообщает Sky News со ссылкой на источник на Даунинг-стрит.

"Глупая игра обвинений"

Джонсон и Меркель не смогли прийти к консенсусу по непростому вопросу о статусе Северной Ирландии.

Официальный представитель правительства Великобритании заявил, что в ходе телефонного звонка состоялся "полный и откровенный обмен мнениями". Согласно другому высокопоставленному источнику в правительстве Великобритании, Джонсон заявил Меркель, что "некоторые" европейские чиновники "явно надеются, что второй референдум изменит Brexit", пишет CNN.

По данным американского телеканала, на Даунинг-стрит обвинили немецкого канцлера в том, что сделка находится на грани провала.

Со стороны ЕС с ответными обвинениями выступил президент Европейского совета Дональд Туск. Он заявил, что премьер Великобритании Борис Джонсон не собирался заключать сделку. Туск обвинил своего британского коллегу в "глупой игре обвинений".

"На карту поставлено будущее Европы и Великобритании, а также безопасность и интересы наших людей. Вы не хотите заключать сделку, не хотите продления, не хотите отменять. Quo vadis?" – написал Туск в Twitter.

Германия демонстративно отказалась комментировать звонок Меркель.

"Как обычно, мы не сообщаем о таких конфиденциальных разговорах", – заявил представитель правительства Германии.


Что уже сделано и что нужно сделать

Джонсон обнародовал свой проект сделки по Brexit 2 октября. Его одобрили сторонники жесткого Brexit внутри Консервативной партии, но многие европейские чиновники проект отвергли.

Следующий саммит лидеров ЕС состоится 17 и 18 октября. Чиновникам с двух сторон нужно договориться о новой сделке до наступления 31 октября – крайнего срока.

Если премьер-министр не заключит сделку к 19 октября, он по закону обязан запросить очередной перенос сроков Brexit. Однако прежде премьер заявлял, что выведет Великобританию из Европейского союза до 31 октября, при этом пользовался формулировкой "сделай или умри".

В Шотландии между тем рассмотрят уже второй за эту осень иск против Джонсона. Истцы настаивают, чтобы суд позволил посадить премьера в тюрьму или наложить на него крупный штраф в случае, если он нарушит принятый депутатами закон и выведет королевство из ЕС без сделки.
 
 
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Отношения между британским правительством и Европейским союзом ухудшились во вторник после телефонного разговора британского премьера и канцлера Германии,...
 
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