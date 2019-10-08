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Пьяный полочанин прыгнул с моста

09.10.2019 14:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Житель Полоцка прыгнул с моста в Западную Двину.

Инцидент произошел 8 октября около 16.40. Информация в милицию поступила из больницы, куда доставили 41-летнего полочанина. Пытаясь покончить жизнь самоубийством, он прыгнул с моста в реку. 

Медики у него выявили общее переохлаждение, ушиб грудной клетки, резаные раны левого предплечья. Мужчина был пьяным. 

Сейчас полочанин в сознании и находится в реанимации. Ранее он уже предпринимал попытки суицида.

Полоцкий РОВД проводит проверку.
 
 
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Житель Полоцка прыгнул с моста в Западную Двину.
 
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