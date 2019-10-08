Пьяный полочанин прыгнул с моста

Инцидент произошел 8 октября около 16.40. Информация в милицию поступила из больницы, куда доставили 41-летнего полочанина. Пытаясь покончить жизнь самоубийством, он прыгнул с моста в реку.





Медики у него выявили общее переохлаждение, ушиб грудной клетки, резаные раны левого предплечья. Мужчина был пьяным.





Сейчас полочанин в сознании и находится в реанимации. Ранее он уже предпринимал попытки суицида.





Полоцкий РОВД проводит проверку.