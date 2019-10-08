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Молодой поляк не заметил границы и забрел в Беларусь

09.10.2019 14:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

8 октября в Пружанском районе в непосредственной близости от границы брестские пограничники задержали 18-летнего гражданина Польши.



Молодой человек рассказал, что решил совершить экскурсионную прогулку и даже не мог предположить, что находится на территории другого государства. Оказалось, что юноша потерялся и искал дорогу домой.

За нарушение режима границы ему вынесено предупреждение. В тот же день он был передан польским пограничникам, сообщает Госпогранкомитет.
 
 
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8 октября в Пружанском районе в непосредственной близости от границы брестские пограничники задержали 18-летнего гражданина Польши.
 
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