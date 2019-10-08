Молодой поляк не заметил границы и забрел в Беларусь









Молодой человек рассказал, что решил совершить экскурсионную прогулку и даже не мог предположить, что находится на территории другого государства. Оказалось, что юноша потерялся и искал дорогу домой.





За нарушение режима границы ему вынесено предупреждение. В тот же день он был передан польским пограничникам, сообщает Госпогранкомитет.



