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Российский рубль продолжил падение

09.10.2019 14:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский рубль девальвировался к доллару и евро, но уже пятый раз подряд укрепился к валютной корзине. Сегодня её значение уменьшилось на 0,08%, а с начала октября оно упало уже на 0,46%.

Курс доллара вырос всего на 0,0012 рубля до 2,0708 BYN/USD и покинул минимум за две недели.

Курс евро поднялся лишь на 0,0006 BYN до 2,2737 BYN/EUR.

Курс российского рубля упал ещё на 0,0046 BYN до 3,1842 BYN/100 RUB.

Ослабление российской валюты идёт уже четвёртые торги подряд, а за предыдущие 11 торговых сессий рубль РФ подорожал лишь однажды. Общее снижение за это время составило −0,0536 BYN.

Сегодня российская валюта оказалась на минимуме за 27 дней — почти четыре недели.

Центробанк России

Сегодня официальные курсы доллара и евро расчётами на завтра опять выросли:

доллар подорожал на 23 копейки до 65,0976 российских рублей и опять оказался выше уровня 65,00 RUB/USD;
евро вырос на 21 копейку до 71,4511 российских рублей.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусский рубль девальвировался к доллару и евро, но уже пятый раз подряд укрепился к валютной корзине. Сегодня её значение уменьшилось на 0,08%, а с начала октября...
 
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