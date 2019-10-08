ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Еще одной российской группе не дали выступить в Минске

09.10.2019 13:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Виной тому — все тот же «Низкий художественный уровень».

Музыканты из омской рэп-группы «Грот» сообщили о том, что им не выдали гастрольное удостоверение на проведение концерта в Минске. Виной тому — все тот же «Низкий художественный уровень», пишет tut.by.

Напомним, что в 2017 году «Грот» уже выступал в минском клубе «Брюгге». Музыканты планировали дать очередной концерт в столице. Но вчера на странице группы в «ВКонтакте» появился такой пост:


Минск, в этом году мы, к большому сожалению, к вам не приедем. И в каком именно году у нас теперь получится встретиться — неизвестно. Вслед за Украиной сегодня мы получили запрет на проведение концерта в Беларуси. Официальная причина запрета: «Низкий художественный уровень». Когда в 2011-м мы с минчанами скандировали «перевоспитан будет или н***й депортирован», с художественным уровнем все было в порядке, а теперь мы со своими «любить, не присваивая» и «прощать, не запоминая» совсем художественно пали? Вопрос риторический. Не иметь возможности приехать к своим слушателям — максимально паршивое чувство. Надеемся, что бюрократическое помутнение когда-нибудь отступит и нам с вами позволят встречаться и петь песни. Пока будем держать связь через наушники.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Виной тому — все тот же «Низкий художественный уровень».
 
Новости дня
Новости разные
 
Среднестатистический минчанин – 38-летний мужчина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • джинсы мужские американка в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика