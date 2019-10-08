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Нобелевскую премию по химии присудили «отцам» современных литий-ионных батарей

09.10.2019 13:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Литий-ионные батареи изменили повседневную жизнь человека – они повсеместно используются в гаджетах, компьютерах и электромобилях.

Нобелевскую премию по химии в нынешнем году присудили химикам Джон Гуденафу (John B. Goodenough), Стенли Уиттингэму (M. Stanley Whittingham) и Акире Йошино (Akira Yoshino), за разработку литий-ионных батарей, пишет unian.net

Как отмечается в Twitter Нобелевской премии, литий-ионные батареи изменили повседневную жизнь человека – они повсеместно используются в гаджетах, компьютерах и электромобилях. 

В 1970 годах американский химик Стенли Уиттингэм разработал первую рабочую  литиевую батарею. Американец Джон Гуденаф предложил кобальтит лития в качестве катода в аккумуляторе и создал предпосылки для создания гораздо более мощных и практичных батарей. 


Гуденафу 97 лет, что делает его одним из старейших нобелевских лауреатов за всю историю. Японский ученый Акира Йошино сумел создать батарею без использования чистого лития, которая базируется на  ионах лития. Так технология стала более безопасной и работоспособной на практике.
 
 
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Литий-ионные батареи изменили повседневную жизнь человека – они повсеместно используются в гаджетах, компьютерах и электромобилях.
 
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