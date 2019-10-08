Быть или не быть. Совет ЕС сегодня рассматривает проект визового соглашения с Беларусью

«Решение Совета о подписании соглашения о визовом режиме с Беларусью (принятие)», — говорится в программе заседаний.





Интересно, что этот вопрос отмечен в списке не требующих дополнительного обсуждения.





Документ должны одобрить Европарламент и Евросовет, после чего Совет ЕС должен принять решение квалифицированным большинством голосов. И уже после этого соглашение будет подписано Минском и Брюсселем. В силу соглашение вступит через два месяца после заключения.





Что даст соглашение об упрощении выдачи виз?

Напомним, сам проект договора «О принятии решения по заключению соглашения между Европейским союзом и Республикой Беларусь об облегчении выдачи виз» был подготовлен еще 30 августа, но появился в базе нормативных актов ЕС 18 сентября.





Проект представляет собой нормативный документ для заключения соглашения.





Соглашение по упрощению визового режима предполагает снижение стоимости виз до 35 евро и принятие решения о выдаче визы в срок до 10 дней (в случае дополнительной проверки срок выдачи может увеличиться до 30 дней).









Теперь все упирается в сроки подписания соглашения. После подписания соглашения всеми сторонами оно вступит в силу первого числа второго месяца после обмена ратификационными грамотами.





Однако уже в феврале 2020 года начнут действовать новые правила выдачи виз Евросоюзом. Если Беларусь и ЕС не успеют подписать соглашение в ноябре, то белорусам за визу вместо 60 евро (именно столько стоит для нас «шенген» сейчас) или вместо 35 евро (столько визы будут стоить после принятия соглашения с ЕС) придется заплатить 80 евро.



