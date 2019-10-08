Еще минус один. Посольство России в Беларуси покидает силовик из команды Бабича

— Действительно, советник-посланник планирует закончить свою деятельность в посольстве и в ближайшее время покинет диппредставительство. В этом нет ничего необычного, это связано с тем, что ему поступило предложение о переходе на другую работу, он это предложение принял, — рассказали TUT.BY в посольстве России в Беларуси.





Напомним, в прошлом августе Путин назначил послом России в Беларуси Михаила Бабича. Новый посол пригласил к себе на работу в Минск людей, с которыми вместе трудился, будучи полпредом президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО).





В том числе и Алексея Сухова, который до этого был заместитель и помощником Бабича в ПФО. Алексей Сухов приехал в Минск на должность советника-посланника. Сухов — силовик, военный дипломат, выходец из Главного управления Генштаба ВС РФ (ГРУ). У Бабича в Приволжье он курировал внутреннюю политику регионов, входящих в федеральный округ, и работу силовиков.









По совпадению или нет, Сухов покинул полпредство в ПФО 28 сентября 2018 года — в день, когда по подозрению в мошенничестве задержали его брата Владимира, директора «Ульяновскгосэкспертизы». Его освободили из-под ареста два месяца спустя.





В апреле Михаил Бабич был отозван с должности посла России и на его место был назначен Дмитрий Мезенцев. И Сухов — не первый человек из команды Бабича, который уезжает из Минска после назначения нового посла. На прошлой неделе появилась информация о том, что военный атташе посольства России в Минске Роман Спиридонов якобы был выслан из страны за шпионаж. В посольстве России в Беларуси эту информацию опровергли, а позже посол Мезенцев заявил, что военный атташе посольства России покинул Беларусь из-за окончания дипмиссии, а не из-за «шпионажа».