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Не построил дорогу. В Мексике мэра привязали к автомобилю и протащили по улице

09.10.2019 12:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В мексиканском штате Чьяпас протестующие из селения Санта-Рита привязали к автомобилю главу муниципалитета Хорхе Льюиса Эскандона Эрнандеса, так как были недовольны тем, что он не выполнил своих обещаний.

Инцидент произошел 8 октября. На видео из местных соцсетей видно, как проезжает пикап, а за ним по земле на веревке тянется человек, передает "Белсат".

Эскандона обвиняют в том, что он не построил им же обещанную дорогу.

Полицейские сумели спасти мэра. В результате протестов было задержано не менее 30 человек, около 20 человек были ранены, сообщает «El Heraldo».
 
 
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В мексиканском штате Чьяпас протестующие из селения Санта-Рита привязали к автомобилю главу муниципалитета Хорхе Льюиса Эскандона Эрнандеса, так как были...
 
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