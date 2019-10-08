Не построил дорогу. В Мексике мэра привязали к автомобилю и протащили по улице

Инцидент произошел 8 октября. На видео из местных соцсетей видно, как проезжает пикап, а за ним по земле на веревке тянется человек, передает

Эскандона обвиняют в том, что он не построил им же обещанную дорогу.





Полицейские сумели спасти мэра. В результате протестов было задержано не менее 30 человек, около 20 человек были ранены, сообщает «El Heraldo».







