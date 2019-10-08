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«Самая дорогая покупка за последнее время? Сковородка». Скромная жизнь хоккеистов Экстралиги

09.10.2019 14:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Всегда ли хоккеисты — это парни, зарабатывающие тысячи долларов, отдыхающие на Мальдивах и обедающие исключительно в заведениях премиум-класса? Журналист SPORT.TUT.BY Виктория Ковальчук решила разобраться со стереотипами и расспросить игроков из чемпионата Беларуси про их быт, доходы и расходы. Спойлер: некоторые профессиональные хоккеисты из Экстралиги Б в отпуске подрабатывают грузчиками и физруками, а на обед предпочитают комплексный обед в столовой.

«Самая дорогая покупка за последнее время? Сковородка»

Александр Полицинский, нападающий ХК «Витебск», 21 год


Источник: instagram.com/politsina11/

Стереотипы

— Самые популярные стереотипы про хоккеистов? Те же, что и про футболистов: якобы мы много зарабатываем, ничего не делая. Известные спортсмены выкладывают в соцсети свои машины, квартиры, фотографии из отпуска. А люди смотрят на красивые картинки и думают, что все хоккеисты очень богатые. Хотя это реалии игроков НХЛ и КХЛ, где собраны лучшие хоккеисты мира. Они по праву получают такие деньги.

А обычным людям обидно, что они пашут с утра до вечера, но получают зарплаты на порядок ниже. Но ведь и у нас работа нелегкая. Во время предсезонки в расписании бывает по две тренировки в день — отдохнуть некогда. Другое дело, что наша работа — это хобби с детства.

Зарплата

— Понятно, что хороший хоккеист уровня КХЛ не поедет в Экстралигу Б на наши условия. Если в клубах КХЛ минимальная месячная зарплата — 4800 долларов, то в Экстралиге это что-то около тысячи рублей. Но конкретнее свою зарплату никто не разглашает. Могу сказать, что исходя из своих доходов на сегодня я точно не могу позволить себе купить квартиру или машину. Даже не знаю, сколько бы пришлось копить на автомобиль — такой целью сейчас не задаюсь.

Самая дорогая покупка за последнее время

— Сковородка, которую подарил маме на Новый год. Вообще, стараюсь особо не тратиться, а откладывать деньги. Моя зарплата уходит на еду и мелкие расходы — поход кино или в кафе. Думаю, на данном этапе, пока у меня нет своей семьи и девушки, мне бы хватило тысячи долларов, чтобы обеспечить себя и помогать родителям.

Рестораны

— Обычно готовлю дома либо покупаю готовую еду. Каждый день питаться в кафе было бы накладно. Периоды жесткой экономии? Думаю, они бывали у каждого хоккеиста. Особенно часто это случается после возвращения из отпуска, когда до ближайшей зарплаты еще месяц. Некоторые в таких случаях просят денег у родителей. А мне стыдно — привык выкручиваться сам. Помню, в прошлом году собрались с парнями из блока и каждый доставал ссобойки, которые привез из дома. Прикольно, что у всех в основном было сало с хлебом (смеется).

Отпуск

— В этом году ездил в отпуск к отцу в Уфу, где защищал диплом и параллельно помогал папе тренировать детей. Пару раз выбрался на дачу. А в прошлом году во время отпуска устроился на полтора месяца грузчиком к частнику, чтобы оплатить учебу. Работал с пяти утра до 11 и после перерыва заступал с пяти до 11 вечера. За один день получал 15−20 рублей. В общем, месячная зарплата грузчика, по моему опыту, точно не выше, чем у хоккеиста Экстралиги Б (улыбается). Вдобавок за полтора месяца похудел на семь килограмм — из-за недосыпа, физнагрузок и неправильного питания. Убедился, что совмещать хоккей с подработкой по ходу сезона было бы нереально.

«Приглашайте легионеров из „Динамо“ в Новополоцк на комплексный обед за 6 рубасов»

Михаил Бучкин, нападающий ХК «Химик», 27 лет


Источник: hchimik.hockey.by/

Стереотипы

— Мне давненько не приходилось слышать мнений о том, что все профессиональные хоккеисты живут в окружении больших денег и крутых машин. Периодически говорят, что мы не вполне образованные и сообразительные. Но меня это не обижает. Просто не стоит всех равнять под одну гребенку. Если хоккеисты занимаются одним делом, это же не значит что мы все «инкубаторские» (улыбается).

Бытует мнение, что у спортсменов одни игры и тренировки, времени ни на что не остается. Но это далеко не так. У каждого есть хобби: я, например, книжки почитываю — люблю русскую классику, Достоевского, Толстого. Сейчас вот читаю художественное произведение про революционера Стеньку Разина, как он бегал по Дону и Волге.

Зарплата

— Минимальная зарплата в КХЛ — 4800 долларов? Вообще не отличается от Экстралиги Б. В «Химике» все так и получают — по пятаку. Мы же нефтяники (смеется). А, если серьезно, то, понятное дело, зарплаты в чемпионате Беларуси ниже, чем у игроков из КХЛ. Думаю, хоккей становится историей про большие деньги, когда речь заходит про спорт высших достижений. Экстралигу Б в этот разряд сложно отнести, а вот «Динамо-Минск» и команды КХЛ — вполне.

Играя в чемпионате Беларуси, ты можешь нормально зарабатывать и жить ни в чем не нуждаясь, но без излишеств. Думаю, зарплату игрока клуба Экстралиги Б можно сравнить с зарплатой рабочего на том же «Нафтане». Но берите в расчет, что мы можем «покувыркаться» до 33−35 лет, а дальше надо искать варианты. А так получил химическое образование, пришел на завод — и карьерный рост как попрет! Бед знать не будешь (улыбается).

Самая дорогая покупка за последнее время

— Пальто жене купил. Надо было брать демисезонку, но начали впихивать подороже. Говорили: «Будет вам и на лето, и на холод». В общем, и в пир, и в мир, и добрые люди. Отдали 300 долларов (улыбается).

Рестораны

— Если моя самая дорогая покупка пальто, то можно догадаться, что в ресторанах класса «люкс» не питаюсь (смеется). Да и попробуй разыщи в Новополоцке ресторан такого класса. Вы лучше легионеров из «Динамо-Минск» к нам в гости приглашайте — пусть приезжают на комплексный обед за шесть рубасов. С запасом наедятся (улыбается).

Жены

— Говорят, что хоккеисты женятся на гимнастках и чирлидершах? Моя жена — воспитательница. Точно не гимнастка — у нее вообще с растяжкой проблемы (смеется). А что касается чирлидерш… Думаю, если кто-то из команды положит глаз на девушек из группы поддержки, его надо будет преследовать по закону. У нас танцуют девочки, которым по возрасту положено еще учить билетник по Гiсторыi Беларусi (улыбается).

Отпуск

— Поехать на отдых [за границу] не получилось по семейным обстоятельствам. А отдыхать надо, так что выбрал вариант на природе. Три недели работал физруком в детском лагере недалеко от Новополоцка. Заодно уделил внимание физическому развитию подрастающего поколения. Это же важно, правда?

«Во время сезона хоккеисту нереально иметь вторую работу — сердце остановится»

Александр Молофеев, нападающий ХК «Химик», 20 лет


Источник: vk.com/mr.balancev

Стереотипы

— Большие деньги в хоккее бывают не всегда. Только в топовых клубах КХЛ платят такие зарплаты, чтобы жить в шоколаде и не знать, куда их тратить. Люди со стороны зачастую поверхностно оценивают работу спортсменов. А на самом деле хоккей — это очень тяжелый труд. Не каждый человек смог бы пережить наши предсезонки, сборы и тренировки. Свободное время выдается очень редко — за последний месяц у меня был всего один выходной.

Легионерство

— Это мой первый сезон в Беларуси. В «Химике» хорошо встретили, все нравится, на выезды ездить близко. После России белорусские расстояния для меня — ерунда. Когда выступал в МХЛ в команде с небольшим бюджетом, приходилось двое суток ехать поездом на выезд. А в Экстралиге максимальная поездка — семь часов на автобусе до Бреста.

Заметил ли разницу в укладе жизни белорусов и россиян? Здесь очень много пьют. Захожу в Новополоцке в магазин — а за водкой уже в обед очередь стоит. Грустно это. Зато люди у вас добрее, чем в России. Такое ощущение, что в Москве у всех в голове только работа и деньги — нет жизненных радостей. А у вас все ходят, улыбаются.

К чему тяжелее всего привыкнуть в Беларуси? К местной валюте. Сперва кажется, что все очень дешево. Надо не забывать умножать цены на тридцать [чтобы перевести в российские рубли. — Прим.TUT.BY] (смеется).

Самая дорогая покупка за последнее время

— Кастрюлю сегодня купил. А так особо не на что тратиться.


Источник: hchimik.hockey.by/

Зарплата

— Самые жесткие периоды случались, когда в клубах задерживали зарплату. Приходилось как-то успокаивать себя и на всем экономить. Ну, кроме еды, конечно. Сколько мне нужно в месяц, чтобы чувствовать себя комфортно? Человечество так устроено, что, сколько бы у тебя ни было, всегда будет хотеться больше. На сегодня, думаю, мне бы хватало 3000 белорусских рублей — еще и отложить бы смог.

Отпуск

— Каждый отпуск провожу дома у родителей в Хабаровске. Могу выбраться с друзьями на море во Владивосток. Подработки в межсезонье? Случаются. Поиграю за любительскую команду в Хабаровске — получу нормальные деньги. Кататься ведь надо с кем-то, а тут еще и доход дополнительный.

Вне хоккея тоже по мелочи можно заработать. Например, соберем с другом металл на даче, отвезем в металлоприемник — себе копейку получим на мороженое и бабушке поможем с хламом разобраться (улыбается). А во время сезона хоккеисту нереально иметь вторую работу — сердце остановится.

Рестораны

— По дорогим ресторанам я не хожу — в Новополоцке их в принципе нет. Нас вкусно кормят в ледовом, так что никто не жалуется.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Всегда ли хоккеисты - это парни, зарабатывающие тысячи долларов, отдыхающие на Мальдивах и обедающие исключительно в заведениях премиум-класса?
 
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