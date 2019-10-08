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«Сохрани себе жизнь!»

09.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«Сохрани себе жизнь!»

Одноименная профилактическая акция ГАИ, направлена на профилактику и предупреждение ДТП с участием пешеходов, популяризацию использования световозвращающих элементов в темное время суток, проходит по всей стране с 7 по 17 октября.


«Сохрани себе жизнь!»
«Сохрани себе жизнь!»


«Сохрани себе жизнь!»

В период ее проведения особое внимание правоохранители уделяют участкам улично-дорожной сети, наиболее подверженным риску совершения наездов на пешеходов. Личный состав ОГАИ Вороновского РОВД следит за соблюдением правил перехода проезжей части и пресекает нарушения данных правил. А в проведении информационно-пропагандистской работы с водителями и пешеходами милиционерам помогают юные инспектора дорожного движения. Одним они напоминают о необходимости использования световозвращающих элементов во время вечерних прогулок, другим — о выборе правильного скоростного режима в населенных пунктах. И в подкрепление сказанному раздают памятки и дарят фликеры.


«Сохрани себе жизнь!»
«Сохрани себе жизнь!»
«Сохрани себе жизнь!»
«Сохрани себе жизнь!»
«Сохрани себе жизнь!»
«Сохрани себе жизнь!»
«Сохрани себе жизнь!»
«Сохрани себе жизнь!»
«Сохрани себе жизнь!»
«Сохрани себе жизнь!»
«Сохрани себе жизнь!»

 
 
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Одноименная профилактическая акция ГАИ, направлена на профилактику и предупреждение ДТП с участием пешеходов, популяризацию использования световозвращающих...
 
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