«Сохрани себе жизнь!»

Источник материала: Вороновская газета





Одноименная профилактическая акция ГАИ, направлена на профилактику и предупреждение ДТП с участием пешеходов, популяризацию использования световозвращающих элементов в темное время суток, проходит по всей стране с 7 по 17 октября.

















В период ее проведения особое внимание правоохранители уделяют участкам улично-дорожной сети, наиболее подверженным риску совершения наездов на пешеходов. Личный состав ОГАИ Вороновского РОВД следит за соблюдением правил перехода проезжей части и пресекает нарушения данных правил. А в проведении информационно-пропагандистской работы с водителями и пешеходами милиционерам помогают юные инспектора дорожного движения. Одним они напоминают о необходимости использования световозвращающих элементов во время вечерних прогулок, другим — о выборе правильного скоростного режима в населенных пунктах. И в подкрепление сказанному раздают памятки и дарят фликеры.













































