Шенгенские визы для белорусов все-таки подешевеют? Минск и Брюссель завершили подготовку Проекта визового соглашения

Источник материала: Вороновская газета





Документ уже внесён Евросоюзом на утверждение. Первыми утвердить его должны министры иностранных дел государств ЕС.

После подписания шенгенские визы для белорусов подешевеют до €35, проще станут и условия их получения. Вступит в силу визовое соглашение через два месяца после принятия обеими сторонами. Отметим, что с февраля Евросоюз увеличивает консульский сбор для граждан третьих стран до €80. Так что в наших интересах, чтобы соглашение к этому времени вступило в силу.

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