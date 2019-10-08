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Шенгенские визы для белорусов все-таки подешевеют? Минск и Брюссель завершили подготовку Проекта визового соглашения
09.10.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Документ уже внесён Евросоюзом на утверждение. Первыми утвердить его должны министры иностранных дел государств ЕС.
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Шенгенские визы для белорусов все-таки подешевеют? Минск и Брюссель завершили подготовку Проекта визового соглашения
Документ уже внесён Евросоюзом на утверждение. Первыми утвердить его должны министры иностранных дел государств ЕС. После подписания шенгенские визы для...
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