В Минске в дефиците больше 20 тысяч работников. Кому наниматели готовы платить от 1000 рублей

Источник материала: Tut.by

В Минске не хватает уже больше 20,5 тысячи работников, сообщают в комитете по труду, занятости и соцзащите населения Мингорисполкома. При этом большинство предложений от нанимателей на начало октября было по рабочим специальностям — 63,3% от всех вакансий. Месяцем ранее этот показатель составлял 62,5%.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

На начало октября наниматели в Минске нуждались в 20 599 работниках.

Из рабочих больше всего требовалось поваров (632 вакансий), уборщиков помещений (565), продавцов (549), водителей автомобилей (528), подсобных рабочих (332), слесарей механосборочных работ (275), санитарок (267), рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (266), контролеров-кассиров (262), грузчиков (232).

В автобусный парк № 4 ищут водителя на зарплату от 1500 рублей, открыто несколько таких вакансий. Работникам обещают предоставить общежитие. Мебельное предприятие «Домовой-РП» нуждается в продавце на зарплату от 1000 рублей.

У столичных нанимателей также востребованы строители. Для маляров на начало октября было 394 вакансии, каменщиков — 351, штукатуров — 339, арматурщиков — 295, плотников-бетонщиков — 286, плотников — 159. К примеру, компания «АнталСервисСтрой» ищет каменщика четвертого разряда на зарплату от 1500 рублей, а компания «Мелиорс» — арматурщика 3−5 разряда (зарплата от 1000 рублей).

Из специалистов востребованы инженеры (833), медсестры (687), врачи (652), директора (210), фельдшеры (206), воспитатели (200), бухгалтеры (135), менеджеры (121), охранники (115), учителя (109), помощники воспитателей (104), фармацевты (99).

Самое «денежная» вакансия для участковой медсестры открыта в 3 центральной районной клинической поликлинике Октябрьского района Минска (зарплата от 950 рублей), а для врача — Городской клинической больнице скорой медицинской помощи (врачу-оториноларингологу здесь предлагают зарплату от 1400 рублей).

Пособие по безработице в конце сентября в Минске составляло 27,08 рубля.