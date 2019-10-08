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В Минске в дефиците больше 20 тысяч работников. Кому наниматели готовы платить от 1000 рублей
Источник материала: Tut.by
В Минске не хватает уже больше 20,5 тысячи работников, сообщают в комитете по труду, занятости и соцзащите населения Мингорисполкома. При этом большинство предложений от нанимателей на начало октября было по рабочим специальностям — 63,3% от всех вакансий. Месяцем ранее этот показатель составлял 62,5%.
На начало октября наниматели в Минске нуждались в 20 599 работниках.
Из рабочих больше всего требовалось поваров (632 вакансий), уборщиков помещений (565), продавцов (549), водителей автомобилей (528), подсобных рабочих (332), слесарей механосборочных работ (275), санитарок (267), рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (266), контролеров-кассиров (262), грузчиков (232).
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У столичных нанимателей также востребованы строители. Для маляров на начало октября было 394 вакансии, каменщиков — 351, штукатуров — 339, арматурщиков — 295, плотников-бетонщиков — 286, плотников — 159. К примеру, компания «АнталСервисСтрой» ищет
Из специалистов востребованы инженеры (833), медсестры (687), врачи (652), директора (210), фельдшеры (206), воспитатели (200), бухгалтеры (135), менеджеры (121), охранники (115), учителя (109), помощники воспитателей (104), фармацевты (99).
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Пособие по безработице в конце сентября в Минске составляло 27,08 рубля.
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В Минске не хватает уже больше 20,5 тысячи работников.
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