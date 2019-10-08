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Физический пуск первого энергоблока БелАЭС планируется в январе 2020 года

09.10.2019 16:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Физический пуск первого энергоблока Белорусской АЭС планируется в январе 2020 года. Об этом заявил генеральный директор станции Михаил Филимонов сегодня во время пресс-тура зарубежных СМИ на БелАЭС, передает корреспондент БЕЛТА.

Физический пуск первого энергоблока БелАЭС планируется в январе 2020 года

"Физпуск ожидается в районе января, далее другие операции, включение в сеть", - сказал Михаил Филимонов.

Директор департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики Василий Полюхович отметил, что конкретная дата физпуска будут зависеть от сроков завоза ядерного топлива и его приемки на станции. "Мы не гонимся любой ценой (за сроками физпуска. - Прим.БЕЛТА). Безопасность в первую очередь, и перепрыгивать через какие-то этапы в угоду ожиданиям кого бы то ни было мы не можем. Для нас безопасность прежде всего", - подчеркнул Василий Полюхович.

 
 
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  Физический пуск первого энергоблока Белорусской АЭС планируется в январе 2020 года. Об этом заявил генеральный директор станции Михаил Филимонов сегодня во время...
 
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