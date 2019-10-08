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В Чернавчицкой школе детям разрешили рисовать на стенах. И вот, что из этого вышло

09.10.2019 16:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Рядом с портретами Пушкина и Эйнштейна тут мирно соседствует Миньон, также помещенный в рамочку. А еще здесь «прописались» куколки Lol, динозавры, единороги и человечки Minecraft. Трудно поверить, но такой полет детской фантазии сегодня можно увидеть в школьном коридоре. В агрогородке Чернавчицы Брестского района ученикам местной школы разрешили разукрасить своими рисунками целую стену.

В Чернавчицкой школе детям разрешили рисовать на стенах. И вот, что из этого вышло

Размер «полотна» – 35 квадратных метров. Над его созданием трудились в течение двух недель более 60 детей самого разного возраста – с 1-го по 11-й класс. Но основную часть работы выполнили третьеклашки – воспитанники кружков «Юный художник» и «За пределами формата», занятия в которых ведет педагог дополнительного образования Юлия Романюк.

– Идея расписать школьную стену принадлежит мне, – рассказывает Zarya.by преподаватель. – Хотелось сотворить вместе с детишками что-то выходящее за рамки классической программы, что-то, что помогло бы их сплотить, что-то, чем бы ребята потом могли гордиться: «Это сделано в НАШЕЙ школе!».

В Чернавчицкой школе детям разрешили рисовать на стенах. И вот, что из этого вышло

Такую смелую и необычную инициативу молодого учителя поддержали в центре творчества детей и молодежи Брестского района. Его директор Екатерина Ягницина активно взялась за продвижение проекта: согласовала с руководством школы и выделила необходимые средства на покупку материалов.

Коридор в Чернавчицкой школе преображали при помощи гипоаллергенных акриловых красок. Эскизы выводились проектором прямо на стену, поэтому детям нужно было лишь обрисовывать контурные рисунки, что не составило для них большого труда.

В Чернавчицкой школе детям разрешили рисовать на стенах. И вот, что из этого вышло

– Придумывая проект, я постаралась создать такие условия, в которых дети могли бы работать сами, без моей помощи, – подчеркивает Юлия Романюк. – Даже на стадии разработки эскизов я не вмешивалась в процесс и не ограничивала фантазию ребят, ведь меньше всего хотелось увидеть на стене какие-то штампованные рисунки. Скажи детям «нарисуйте школу» – и все изобразят здание. Поэтому у нас была полная свобода творчества: дети рисовали только то, что интересно им: любимых мультяшных героев, персонажей компьютерных игр, какие-то школьные приколы.

Участие педагога в проекте заключалось лишь в том, чтобы скомбинировать детские рисунки и добавить в общий коллаж какие-то полезные штучки типа буковок или циферок. Тем более что это диктовали и сами условия, в которых трудились юные художники: место под роспись им выделили аккурат возле кабинетов начальных классов.

– В итоге у нас получилась очень интерактивная стена. Педагоги могут смело с ней работать: обучать детишек алфавиту или просто объяснять им различные школьные и жизненные ситуации на примере нарисованных. Кроме того, наша стена – это еще и отличное средство для эмоциональной разрядки. На ней такое множество мелких деталей, которые можно бесконечно рассматривать и каждый раз находить что-то новое для себя. Согласитесь, это гораздо интереснее, чем смотреть на голые стены!

В Чернавчицкой школе детям разрешили рисовать на стенах. И вот, что из этого вышло

Конечно, такое интерьерное новшество не все приняли сразу на ура. Те, кто не был в курсе одобренного проекта, видя, как дети «пачкают» стену, сперва негодовали. Но потом некоторые и сами стали присоединяться к процессу, желая внести свою лепту в общее дело.

– Мы начали разрисовывать стену во время летних каникул, и скоро по агрогородку пошел большой резонанс, – вспоминает педагог. – Постепенно к нам присоединялись не только кружковцы, учителя и родители наших учеников, но также люди, которые вообще не имеют никакого отношения к школе.

Наверное, поэтому стена, которую создавали, как говорится, всем миром, сегодня живее всех живых: на ней никаких следов вандализма – детям жалко портить то, к чему они сами же приложили руку.

– Еще я заметила, что ребята начали по-другому относиться к искусству, к дизайну интерьера, и это меня, как человека творческого, конечно, не может не радовать, – делится своими наблюдениями учитель. 

В Чернавчицкой школе детям разрешили рисовать на стенах. И вот, что из этого вышло

В Чернавчицкой школе детям разрешили рисовать на стенах. И вот, что из этого вышло

В Чернавчицкой школе детям разрешили рисовать на стенах. И вот, что из этого вышло

Кстати, сама Юлия, помимо преподавательской деятельности, сегодня активно участвует в различных республиканских и международных творческих конкурсах и пленэрах, а также руководит общественным объединением draw.a, в котором состоят молодые брестские художники.

– Какое-то время я занималась гобеленом и скрапбукингом, но постепенно всё ушло на второй план, и сейчас всерьез остановилась на двух направлениях – масляной живописи и гравюре, – отмечает она. 

Совсем скоро у брестчан появится возможность познакомиться с творчеством Юлии Романюк. 1 ноября в отеле «Эрмитаж» откроется первая персональная выставка художницы. В экспозиции под названием «Знак настоящего» будут представлены 18 работ, выполненных в технике линогравюры, за тематическую основу которых была взята культура восточных славян.

В Чернавчицкой школе детям разрешили рисовать на стенах. И вот, что из этого вышло

В Чернавчицкой школе детям разрешили рисовать на стенах. И вот, что из этого вышло

В Чернавчицкой школе детям разрешили рисовать на стенах. И вот, что из этого вышло

В Чернавчицкой школе детям разрешили рисовать на стенах. И вот, что из этого вышло

В Чернавчицкой школе детям разрешили рисовать на стенах. И вот, что из этого вышло

фото предоставлено для Zarya.by Юлией Романюк

 
Теги: знакомства
 
 
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  Рядом с портретами Пушкина и Эйнштейна тут мирно соседствует Миньон, также помещенный в рамочку. А еще здесь «прописались» куколки Lol, динозавры, единороги и...
 
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