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Поляк по ошибке забрел в белорусский лес в Пружанском районе

09.10.2019 16:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Белорусские пограничники вернули на родину заблудившегося поляка, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет.

Поляк по ошибке забрел в белорусский лес в Пружанском районе

Инцидент произошел 8 октября в Пружанском районе. В непосредственной близости от границы военнослужащие Брестской пограничной группы задержали неизвестного. Им оказался 18-летний гражданин Польши.

По словам юноши, он заблудился и искал дорогу домой. Молодой человек рассказал, что решил совершить экскурсионную прогулку и даже не мог предположить, что находится на территории другого государства.

За нарушение режима границы парню вынесли предупреждение. В тот же день его передали польским пограничникам.

 
 
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  Белорусские пограничники вернули на родину заблудившегося поляка, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет. Инцидент произошел 8 октября в Пружанском...
 
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