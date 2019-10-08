Поляк по ошибке забрел в белорусский лес в Пружанском районе

Источник материала: Виртуальный Брест

Белорусские пограничники вернули на родину заблудившегося поляка, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет.





Инцидент произошел 8 октября в Пружанском районе. В непосредственной близости от границы военнослужащие Брестской пограничной группы задержали неизвестного. Им оказался 18-летний гражданин Польши.

По словам юноши, он заблудился и искал дорогу домой. Молодой человек рассказал, что решил совершить экскурсионную прогулку и даже не мог предположить, что находится на территории другого государства.

За нарушение режима границы парню вынесли предупреждение. В тот же день его передали польским пограничникам.