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Поляк по ошибке забрел в белорусский лес в Пружанском районе
09.10.2019 16:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Белорусские пограничники вернули на родину заблудившегося поляка, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет.
Инцидент произошел 8 октября в Пружанском районе. В непосредственной близости от границы военнослужащие Брестской пограничной группы задержали неизвестного. Им оказался 18-летний гражданин Польши.
По словам юноши, он заблудился и искал дорогу домой. Молодой человек рассказал, что решил совершить экскурсионную прогулку и даже не мог предположить, что находится на территории другого государства.
За нарушение режима границы парню вынесли предупреждение. В тот же день его передали польским пограничникам.
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Белорусские пограничники вернули на родину заблудившегося поляка, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет. Инцидент произошел 8 октября в Пружанском...
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