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Лигалайз записался в русофобы

09.10.2019 16:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский рэпер Лигалайз (он же Андрей Меньшиков) выпустил клип «Застой 2.0». Он получился очень агрессивным — с отсылками к Булгакову и истории современной России.

Сегодня хип-хоп-исполнитель Лигалайз (он же Андрей Меньшиков) опубликовал у себя на YouTube-канале ролик на социально-политический трек «Застой 2.0». Это первая композиция с его будущего альбома Ali, посвященного очередной эпохе застоя в современной России.

Клип о бойне силовиков с балеринами снял режиссер Павел Бардин. В интервью «Медузе» он прокомментировал:

— Идея сделать клип о борьбе культуры и насилия родилась за пару лет до того, как я услышал трек Лиги. И когда Андрей дал почитать текст и послушать минусовку, мне сразу пришло в голову сделать именно историю с балеринами. Такого Лигалайза давно никто не слышал, он вернулся к корням, к тому русскому рэпу, который нежно любим и уважаем — К.Т.Л D.L.L., Community, D.O.B., Рабы Лампы. Трек получился злой, мясной и актуальный, работать с такой фактурой одно удовольствие. Снимали быстро, весело и без компромиссов!

Сам Лигалайз не стал вдаваться в подробности насчет трека, поскольку считает, что в ней все уже и так сказано. Это правда: все-таки в песни три длинных куплета, а ролик длится почти 6 минут.

Напомним, что 30 сентября рэпер Face выпустил новый политизированный альбом «12», название которого отсылает к одноименной поэме Александра Блока. Кстати, 24 ноября рэпер выступит в Минске с концертом. Билеты — от 45 рублей.

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Теги: Минск
 
 
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Российский рэпер Лигалайз (он же Андрей Меньшиков) выпустил клип «Застой 2.0». Он получился очень агрессивным - с отсылками к Булгакову и истории современной России.
 
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