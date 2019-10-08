﻿ В Новодворцах соседи много лет не могут разобраться, куда пропала полоска земли. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Новодворцах соседи много лет не могут разобраться, куда пропала полоска земли

09.10.2019 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

Жительница микрорайона Новодворцы утверждает, что сосед незаконно захватил полоску её земли, на которой самовольно установил забор, и теперь во двор случчанки не может въехать автомобиль. Сосед считает, что строение абсолютно законно, и никакие сантиметры не собирается уступать. SlutskGorod узнавал, как можно решить эту проблему.


Галина Новик более 7 лет воюет со своим соседом за узкую полоску земли на меже их участков. Она утверждает, что сосед, Анатолий Гришин, незаконно установил забор на 38 см ближе к её дому. Женщина обратилась с просьбой помочь ей разобраться с этим вопросом.

«Дом по факту оформлен на дочь Анатолия Сергеевича, но живут в нём родители. В 2012 году, когда они стали строить забор, мы пытались по-человечески решить эту проблему, когда рабочие только копали фундамент. Траншея оказалась на нашей территории, и я, естественно, возмутилась. Но тут вышел Гришин, схватил лопату и стал в грубой форме прогонять меня. Я поняла, что мирно с ним нельзя решить эту проблему, и обратилась в исполком с заявлением. Скоро мне прислали ответ, что границы действительно нарушены, и что вопрос можно решить либо полюбовно, либо в судебном порядке», говорит женщина.


Однако договориться с Анатолием Сергеевичем и его семьёй не удалось. Тогда Галина решила обратиться к адвокату из Солигорска, потому что  была уверена: в Слуцке ей не помогут.

Адвокат заверил женщину в положительном исходе дела и дал ей письмо, с которым она ходила на приём к начальнику МБТИ в Слуцке.  В письме была просьба выдать Галине Новик необходимые документы, которые она должна привезти адвокату для ознакомления.

«Начальник МБТИ сказал, что никаких документов мне не даст, причину не объяснил. Тогда мы обратились к нашему мэру, Андрею Янчевскому, потом в архитектуру, но везде был один ответ: обращайтесь в суд. Мы так и поступили. В результате соседям дали штраф за нарушение границ и выслали предписание демонтировать часть переднего столбика. Но они этого не сделали, поэтому дочь Гришина вызывали в исполком на комиссию. По этому поводу нам прислали бумагу, где сообщили, что соседям дали штраф. А через месяц приходит другое письмо, которое просто повергло меня в шок (плачет). Там было написано, что у Гришиных был специалист, по результатам его осмотра теперь у них нет никакого нарушения, и в случае несогласия мы можем обратиться в суд. Как же это может быть?»,  возмущается Галина.


Кроме того, женщина добавила, как ей объяснили в исполкоме: раньше мерили рулетками, а теперь лазерами, поэтому, данные получаются более точными. И по новым замерам соседский забор стоит законно, однако между ним и жилым домом легковой автомобиль не проедет к гаражу, который находится на заднем дворе. А в проектной документации подъезд к гаражу есть, и он указан со стороны дома Гришиных.

«У нас есть схема участков сверху, где всё видно: смещение пошло от дома №9, когда при установке забора владельцы участка захватили немного земли у соседей. А в результате людские заборы в нашу сторону сместились. Но ведь изначально у всех был общий проезд по 4 метра между двух домов, а теперь у нас только 1,5. С другой стороны дома сделать проезд не получится, там у нас грядки, молодые деревья  и детская площадка. Теперь у всех людей по улице есть проезд, а у нас нет. И как быть в такой ситуации, я не знаю», — говорит собеседница.


Мнение соседа

Во время разговора с Галиной, на улицу вышел тот самый сосед – Анатолий Сергеевич Гришин. На просьбу журналиста рассказать свою версию спора, он сказал, что соседи ему порядком надоели, и ни о каком мирном сосуществовании речи быть не может.

«Чего они цепляются, скажите мне? Мы купили дом, забор стоял –решётка (сетка – прим.ред.). Чего она не цеплялась к тому хозяину, а до нас уже столько лет цепляется? Чего ей не хватает? Ведь чистили канализацию, и к ней грузовая машина заезжала, и бус, я видел. С другой стороны заезжает пусть. И разрешения у неё на гараж нет. Всё, я сказал», возмутился мужчина.


Галина настаивала, что расстояние от забора до жилого дома должно быть 2,20 м, а гараж является санкционированной постройкой. Однако мужчина всё время перебивал её и говорил, что ничего не хочет знать. На вопрос журналиста о двух штрафах за неправильную установку забора, мужчина ответил, что такого не было.

«Ко мне приехали, замерили, суд признал – нормально у меня всё. Никаких вопросов нет! А то, что у них по проекту неправильно дом стоит, я ж не виноват. Но никакого демонтажа не будет, всё. И не хочу даже разговаривать ни о чём с ней (с Галиной). Ты что, в своём уме? Хочешь заезжать в гараж, ставь. Вон там, с другой стороны. Чего ты прицепилась», — не унимался Анатолий Сергеевич.


Мирно договориться соседи и на этот раз не смогли. Утверждения женщины о том, что смещение границ заборов пошло со стороны крайних домов, также не убедили соседа.

Комментарий чиновника

Александр Курак, начальник отдела землеустройства Слуцкого райисполкома, знаком с этой ситуацией.

«Дело в том, что ещё в 2004 году Гришины оформили все документы на участок, где были обозначены границы. Галина Новик подписала акт, что границы установлены по обоюдному согласию смежных землепользователей. А потом у них возник конфликт по поводу этого заезда. Но граница зарегистрирована, и изменить её можно либо по обоюдному согласию, либо в судебном порядке. У них уже были судебные разбирательства, и суд отказал Новик в этом вопросе. Но, если соседи между собой всё же смогут договориться, мы можем рассмотреть вопрос об изменении этих границ», сказал Александр Курак.


Ольга Кононович
Slutsk-Gorod.by

 
 
Ссылка на источник 181
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жительница района Новодворцы утверждает, что сосед незаконно захватил полоску её земли, на которой самовольно установил забор, и теперь во двор случчанки не может...
 
Новости дня
Новости разные
 
Подсчитали, сколько пассажиров метро покупают жетоны, а сколько - заходят по банковским картам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика