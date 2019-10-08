В Новодворцах соседи много лет не могут разобраться, куда пропала полоска земли

Источник материала: Слуцк Город

Жительница микрорайона Новодворцы утверждает, что сосед незаконно захватил полоску её земли, на которой самовольно установил забор, и теперь во двор случчанки не может въехать автомобиль. Сосед считает, что строение абсолютно законно, и никакие сантиметры не собирается уступать. SlutskGorod узнавал, как можно решить эту проблему.





Галина Новик более 7 лет воюет со своим соседом за узкую полоску земли на меже их участков. Она утверждает, что сосед, Анатолий Гришин, незаконно установил забор на 38 см ближе к её дому. Женщина обратилась с просьбой помочь ей разобраться с этим вопросом.

«Дом по факту оформлен на дочь Анатолия Сергеевича, но живут в нём родители. В 2012 году, когда они стали строить забор, мы пытались по-человечески решить эту проблему, когда рабочие только копали фундамент. Траншея оказалась на нашей территории, и я, естественно, возмутилась. Но тут вышел Гришин, схватил лопату и стал в грубой форме прогонять меня. Я поняла, что мирно с ним нельзя решить эту проблему, и обратилась в исполком с заявлением. Скоро мне прислали ответ, что границы действительно нарушены, и что вопрос можно решить либо полюбовно, либо в судебном порядке», — говорит женщина.





Однако договориться с Анатолием Сергеевичем и его семьёй не удалось. Тогда Галина решила обратиться к адвокату из Солигорска, потому что была уверена: в Слуцке ей не помогут.

Адвокат заверил женщину в положительном исходе дела и дал ей письмо, с которым она ходила на приём к начальнику МБТИ в Слуцке. В письме была просьба выдать Галине Новик необходимые документы, которые она должна привезти адвокату для ознакомления.

«Начальник МБТИ сказал, что никаких документов мне не даст, причину не объяснил. Тогда мы обратились к нашему мэру, Андрею Янчевскому, потом в архитектуру, но везде был один ответ: обращайтесь в суд. Мы так и поступили. В результате соседям дали штраф за нарушение границ и выслали предписание демонтировать часть переднего столбика. Но они этого не сделали, поэтому дочь Гришина вызывали в исполком на комиссию. По этому поводу нам прислали бумагу, где сообщили, что соседям дали штраф. А через месяц приходит другое письмо, которое просто повергло меня в шок (плачет). Там было написано, что у Гришиных был специалист, по результатам его осмотра теперь у них нет никакого нарушения, и в случае несогласия мы можем обратиться в суд. Как же это может быть?», — возмущается Галина.





Кроме того, женщина добавила, как ей объяснили в исполкоме: раньше мерили рулетками, а теперь лазерами, поэтому, данные получаются более точными. И по новым замерам соседский забор стоит законно, однако между ним и жилым домом легковой автомобиль не проедет к гаражу, который находится на заднем дворе. А в проектной документации подъезд к гаражу есть, и он указан со стороны дома Гришиных.

«У нас есть схема участков сверху, где всё видно: смещение пошло от дома №9, когда при установке забора владельцы участка захватили немного земли у соседей. А в результате людские заборы в нашу сторону сместились. Но ведь изначально у всех был общий проезд по 4 метра между двух домов, а теперь у нас только 1,5. С другой стороны дома сделать проезд не получится, там у нас грядки, молодые деревья и детская площадка. Теперь у всех людей по улице есть проезд, а у нас нет. И как быть в такой ситуации, я не знаю», — говорит собеседница.





Мнение соседа

Во время разговора с Галиной, на улицу вышел тот самый сосед – Анатолий Сергеевич Гришин. На просьбу журналиста рассказать свою версию спора, он сказал, что соседи ему порядком надоели, и ни о каком мирном сосуществовании речи быть не может.

«Чего они цепляются, скажите мне? Мы купили дом, забор стоял –решётка (сетка – прим.ред.). Чего она не цеплялась к тому хозяину, а до нас уже столько лет цепляется? Чего ей не хватает? Ведь чистили канализацию, и к ней грузовая машина заезжала, и бус, я видел. С другой стороны заезжает пусть. И разрешения у неё на гараж нет. Всё, я сказал», — возмутился мужчина.





Галина настаивала, что расстояние от забора до жилого дома должно быть 2,20 м, а гараж является санкционированной постройкой. Однако мужчина всё время перебивал её и говорил, что ничего не хочет знать. На вопрос журналиста о двух штрафах за неправильную установку забора, мужчина ответил, что такого не было.

«Ко мне приехали, замерили, суд признал – нормально у меня всё. Никаких вопросов нет! А то, что у них по проекту неправильно дом стоит, я ж не виноват. Но никакого демонтажа не будет, всё. И не хочу даже разговаривать ни о чём с ней (с Галиной). Ты что, в своём уме? Хочешь заезжать в гараж, ставь. Вон там, с другой стороны. Чего ты прицепилась», — не унимался Анатолий Сергеевич.





Мирно договориться соседи и на этот раз не смогли. Утверждения женщины о том, что смещение границ заборов пошло со стороны крайних домов, также не убедили соседа.

Комментарий чиновника

Александр Курак, начальник отдела землеустройства Слуцкого райисполкома, знаком с этой ситуацией.

«Дело в том, что ещё в 2004 году Гришины оформили все документы на участок, где были обозначены границы. Галина Новик подписала акт, что границы установлены по обоюдному согласию смежных землепользователей. А потом у них возник конфликт по поводу этого заезда. Но граница зарегистрирована, и изменить её можно либо по обоюдному согласию, либо в судебном порядке. У них уже были судебные разбирательства, и суд отказал Новик в этом вопросе. Но, если соседи между собой всё же смогут договориться, мы можем рассмотреть вопрос об изменении этих границ», — сказал Александр Курак.



Ольга Кононович

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