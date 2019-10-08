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Снова что-то не так? Пуск первого энергоблока БелАЭС перенесен на январь 2020 года

09.10.2019 17:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Физический пуск первого энергоблока Белорусской АЭС планируется в январе 2020 года, заявил генеральный директор станции Михаил Филимонов в среду.

Снова что-то не так? Пуск первого энергоблока БелАЭС перенесен на январь 2020 года
"Физпуск ожидается в районе января, далее другие операции, включение в сеть", - сказал Филимонов, которого цитирует агентство БелТА.

Ранее Минэнерго Беларуси сообщало, что физпуск первого энергоблока может состояться в ноябре 2019 года. Готовность энергоблока составляет в настоящее время 97%.

Директор департамента по ядерной энергетике министерства энергетики Василий Полюхович отметил, что конкретная дата физпуска будут зависеть от сроков завоза ядерного топлива и его приемки на станции. 

"Мы не гонимся любой ценой (за сроками физпуска - ИФ). Безопасность в первую очередь, и перепрыгивать через какие-то этапы в угоду ожиданиям кого бы то ни было, мы не можем. Для нас безопасность прежде всего", - цитирует Полюховича interfax.by.


Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. 


Пуск первого энергоблока первоначально был запланирован на 2018 год. Но после того, как корпус реактора "уронили", сроки пришлось переносить на 2019 год. Последний срок пуска, о котором сообщалось недавно - ноябрь 2019 года. 

Однако по неизвестным нам причинам пуск снова перенесли - на этот раз на январь 2020 года. Кстати, на этот же год был запланирован и пуск второго реактора. Сейчас непонятно, не будет ли перенесен и он.

Напомним, генподрядчиком строительства АЭС является российская госкомпания "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

Кстати, в середине сентября Минэнерго сообщало, что на первом блоке БелАЭС уже начаты предпусковые операции. 

"Мы находимся в активной стадии пусконаладочных работ, практически вышли на предпусковые операции. Персонал станции уже задействован в режиме, который является рабочим для уже действующей станции", - сообщал замминистра энергетики Михаил Михадюк.
 
 
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Физический пуск первого энергоблока Белорусской АЭС планируется в январе 2020 года, заявил генеральный директор станции Михаил Филимонов в среду.
 
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