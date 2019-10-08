Демократы готовы рискнуть ради импичмента Трампу









Большинство сторонников Демократической партии хотят начать процедуру импичмента в отношении президента Дональда Трампа, даже если это означает уменьшение шансов демократов на победу на президентских выборах в 2020 году. Об этом говорится в результатах социологического исследования, проведенного Reuters/Ipsos.





Согласно результатам соцопроса, который проводился в понедельник и во вторник, 55% демократов хотят, чтобы лидеры партии инициировали импичмент, даже «если это подразумевает длительный и дорогостоящий процесс, способный уменьшить их шансы на президентство в 2020 году».









66% демократов согласны с тем, что Конгресс должен начать процедуру импичмента, «даже если это означает, что им придется отложить попытки принятия законов, которые могут пойти мне на пользу».





В целом поддержка импичмента среди всех американцев с прошлой недели практически не поменялась: за отстранение президента от власти выступают все те же 45%. Однако противников импичмента в сравнении с прошлой неделей стало меньше на 2 процентных пункта, составив 39% от общего числа участников опроса.





Среди тех, кто причисляет себя к демократам, импичмент Трампа поддерживают 79% - на 5 процентных пунктов больше по сравнению с похожим опросом, проводившимся с 26 по 30 сентября. В то же время среди республиканцев импичмент поддерживают лишь 12%, а среди независимых избирателей – только каждый третий. Эти цифры остались без изменения в сравнении с предыдущей неделей.





Согласно результатам опроса, 51% американцев согласны с тем, что президент Трамп «оказал давление» на украинского президента Владимира Зеленского с целью инициировать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера. 27% с этим утверждением несогласны.





59% участников опроса считают, что Конгресс должен выяснить, «совершал ли президент Трамп правонарушения, влекущие за собой импичмент» во время разговора с Зеленским.





При этом 39% опрошенных довольны работой Трампа. Не одобряют действия президента 55% респондентов.









Опрос Reuters/Ipsos проводился на всей территории США в онлайн-режиме. В нем приняли участие 1118 человек, в том числе 454 демократа и 457 республиканцев.