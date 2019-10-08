Эрдоган объявил о начале военной операции Турции в Сирии

"Вооруженные силы Турции совместно с Сирийской национальной армией начали операцию "Источник мира" против террористических организаций ПКК, YPG (Рабочей партии Курдистана, курдских Отрядов народной самообороны - прим. БП) и ИГИЛ. Наши цели – уничтожить террористический коридор, который пытаются создать на наших южных границах, а также принести в регион мир и спокойствие", -Эрдоган в Twitter.