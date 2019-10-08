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Какие партии больше всех хотят попасть в парламент?

09.10.2019 16:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По сведениям Центральной избирательной комиссии, кандидатами в депутаты Палаты представителей Национального собрания от политических партий выдвинуто в общей сложности 424 человека.

Какие партии больше всех хотят попасть в парламент?
Посмотрим, какие партии оказались в лидерах по количеству выдвиженцев как по всей стране, так и по областям.



Больше всего кандидатов выдвинула Либерально-демократическая партия - 107 (15,2% от всех выдвиженцев). Также эта партия лидирует по числу выдвиженцев по всех областях Беларуси.

На втором месте - Объединенная гражданская партия. От нее выдвинулось 56 человек. Больше всего из них (17) в Минске, а также в Могилевской области (10).

На третьем месте - Коммунистическая партия Беларуси (54 человека). Больше всего ее представителей выдвигается по Минску (16) и по Витебской области (13).

Затем идут провластная Республиканская партия труда и справедливости (РПТС) и оппозиционная Белорусский социал-демократическая партия (Грамада). Каждая из них выдвинула по стране 43 человека. От РПТС больше всего выдвигается по Гомельской области (13 человек), от Громады - по Минску и по Брестской области (по 11).

38 человек (5,4% от всех выдвиженцев) подали документы на регистрацию от Партии БНФ. 33 выдвиженца - от Белорусской партии левых "Справедливый мир". Причем больше всего человек от этой партии выдвигаются по Бресту (7).

Еще одна оппозиционная партия "Белорусская социал-демократическая Грамада" выдвинула 20 человек для регистрации в кандидаты в депутаты. 15 из них - по Минску. Остальные 5 - по Минской, Гродненской и Брестской областях.

От провластной Белорусской патриотической партии, которую возглавляет бывший кандидат в президенты Николай Улахович, выдвинулось 16 человек по Минску, Минской, Могилевской и Брестской областях.

Белорусская партия "Зеленые" на всю страну выделила 7 человек. 5 из них по Минску, и по одному по Минской и Гродненской облостям.

Республиканская партия, которая сейчас позиционирует себя как центристская, выдвинула всего лишь 6 человек по Минску, Минской и Витебской областям.

Белорусская социально-спортивная партия-фантом, которая обычно появляется в белорусском политическом поле только во время формирования избирательных комиссий разных уровней, выдвинула только одного человека по Минску. 


Остальные фантомные партии - Белорусская аграрная и Социал-демократическая партия Народного согласия предсказуемо не выдвинули ни одного кандидата.

Также традиционно в выборах не участвует Консервативно-Христианская партия - БНФ.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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По сведениям Центральной избирательной комиссии, кандидатами в депутаты Палаты представителей Национального собрания от политических партий выдвинуто в общей...
 
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