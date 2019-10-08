Белоруска Арина Соболенко претендует на звание лучшей теннисистки сентября

Источник материала: Аргументы и факты

Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила о старте голосования за звание лучшей теннисистки сентября. В число номинантов попала Арина Соболенко, которая в прошлом месяце выиграла крупный турнир в китайском Ухане.

Конкурентами белоруски станут японка Наоми Осака, победившая на турнирах в Осаке и Пекине, а также чешка Каролина Плишкова, ставшая чемпионкой в китайском Чжэнчжоу.

Интересно, что в прошлом году именно Арина Соболенко стала теннисисткой сентября, а ее конкурентками в голосовании также были Осака и Плишкова.