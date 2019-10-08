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Фирма из Минска скрыла от налоговой службы около $3,5 млн

09.10.2019 16:53 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Фирма из Минска скрыла от налоговой службы около ,5 млн
Flickr.com

Как стало известно, минскую фирму уличили в уклонении от уплаты налогов. По информации Комитета государственного контроля, фирма специализировалась на международном корпоративном праве и оптимизации налоговой нагрузки для иностранных компаний. Кроме того, она регистрировала и обслуживала деятельность зарубежных фирм из оффшорных юрисдикций.

Фирма из Минска скрыла от налоговой службы около ,5 млн В Гомеле главбух за пять лет украла у фирмы более 400 млн рублей

Было установлено, что в период с 2011 по 2018 годы организация занижала выручку от предоставления услуг. Помимо этого, компания скрывала деньги на счетах, которые были зарегистрированы в Гибралтаре. Эти финансы не отражались в учете столичной фирмы. Всего в этот период фирма из Минска скрыла от налоговой службы около $3,5 млн.

Среди главных подозреваемых – директор и бывший учредитель фирмы. Отмечается, что они возместили часть суммы неуплаченного налога в размере 170 тыс. рублей.

По факту уклонения от уплаты налогов возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.243 УК Республики Беларусь. На имущество компании наложен арест, а следователи устанавливают всех клиентов столичной фирмы. К данному моменту удалось установить 500 компаний-нерезидентов оффшорных зон. Расследование продолжается.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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По данному факту возбуждено уголовное дело.
 
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