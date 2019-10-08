Подсчитали, сколько пассажиров метро покупают жетоны, а сколько - заходят по банковским картам

Источник материала: Tut.by

Пассажиры минского метро стали чаще пользоваться бесконтактными банковскими картами для оплаты проезда в подземке. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

— Количество пассажиров, оплачивающих поездки с помощью бесконтактных банковских карт, в нынешнем году по сравнению с прошлым выросло с 1,7 до 8,8%, — рассказывает главный инженер службы движения Минского метрополитена Георгий Ткач.

Но становится больше и обращений от пассажиров, которые никак не могут привыкнуть к особенностям списания денег с карт. Метрополитен напоминает: несколько успешных оплат проезда (максимум три), совершенных в течение 48 часов, объединяются в одну транзакцию. То есть за раз могут списать и 65 копеек, и 1 рубль 30 копеек, и 1 рубль 95 копеек.

Остальные средства оплаты проезда понемногу сдают свои позиции. Среднемесячное число пассажиров, которые используют жетоны, упало с 41,5% в 2018 году до 36,8% в 2019-м. Число пассажиров, оплативших поездки бесконтактными смарт-картами метрополитена, сократилось с 7,5 до 6,2%. Меньше стало и горожан, которые проходят в метро по электронным проездным «Минсктранса», — в этом году их 35,5%, в прошлом было 38,8%.