ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Подсчитали, сколько пассажиров метро покупают жетоны, а сколько - заходят по банковским картам

09.10.2019 17:37 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Пассажиры минского метро стали чаще пользоваться бесконтактными банковскими картами для оплаты проезда в подземке. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

— Количество пассажиров, оплачивающих поездки с помощью бесконтактных банковских карт, в нынешнем году по сравнению с прошлым выросло с 1,7 до 8,8%, — рассказывает главный инженер службы движения Минского метрополитена Георгий Ткач.

Но становится больше и обращений от пассажиров, которые никак не могут привыкнуть к особенностям списания денег с карт. Метрополитен напоминает: несколько успешных оплат проезда (максимум три), совершенных в течение 48 часов, объединяются в одну транзакцию. То есть за раз могут списать и 65 копеек, и 1 рубль 30 копеек, и 1 рубль 95 копеек.

Остальные средства оплаты проезда понемногу сдают свои позиции. Среднемесячное число пассажиров, которые используют жетоны, упало с 41,5% в 2018 году до 36,8% в 2019-м. Число пассажиров, оплативших поездки бесконтактными смарт-картами метрополитена, сократилось с 7,5 до 6,2%. Меньше стало и горожан, которые проходят в метро по электронным проездным «Минсктранса», — в этом году их 35,5%, в прошлом было 38,8%.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Среднемесячное число пассажиров, которые используют жетоны, упало с 41,5% в 2018 году до 36,8% в 2019-м.
 
Новости дня
Новости разные
 
Кіроўца "Міцубісі" трапіў пад Светлагорскам у аварыю і ўцёк у лес
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика