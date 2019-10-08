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Первый блок БелАЭС запустят в январе 2020 года
Источник материала: Myfin
«Впереди у нас физпуск, который ожидается в районе января, конкретная дата будет зависеть от пусковых операций. Дальше включение в сеть», – сказал Михаил Филимонов в ходе пресс-тура зарубежных СМИ на БелАЭС, передает БЕЛТА.
О сроках завоза ядерного топлива на первом блоке гендиректор пояснил: «К концу 2019 года мы планируем выйти на этот этап».
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Конкретная дата физического пуска АЭС будет зависеть от сроков завоза ядерного топлива и его приемки на станции
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