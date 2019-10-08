Болевые точки бизнеса: прописано иглоукалывание

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фото: Бизнес-пробуждение

«Ну, вы же все понимаете…» – фраза, которая, как правило, вставляется в грустный рассказ о том, почему бизнес идет очень плохо. Чаще всего касается взаимоотношений с госпредприятиями и госструктурами. Также популярна у госчиновников при отказе в чем-либо (разрешение, лицензия, сертификация).

«Работаем с тем, что есть» – как правило, используется в малом/среднем бизнесе, где постоянно не хватает ресурсов, нормального контакта с субподрядчиками и, самое главное, четкого ТЗ от заказчика.