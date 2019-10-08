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Пьяный минчанин угнал и разбил автомобиль коллеги
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. А на проспекте Дзержинского водитель внедорожника не справился с управлением и врезался в другой автомобиль, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Как оказалась, мужчина был пьян, а машину взял у коллеги. Ключи от авто лежали на видном месте, чем и воспользовался угонщик.
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Новости Беларуси. А на проспекте Дзержинского водитель внедорожника не справился с управлением и врезался в другой автомобиль, сообщили в программе «Столичные...
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