Пьяный минчанин угнал и разбил автомобиль коллеги

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. А на проспекте Дзержинского водитель внедорожника не справился с управлением и врезался в другой автомобиль, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





Как оказалась, мужчина был пьян, а машину взял у коллеги. Ключи от авто лежали на видном месте, чем и воспользовался угонщик.