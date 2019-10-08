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В Полоцком пограничном отряде предотвратили попытку суицида
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Попытка суицида была предотвращена в Полоцком пограничном отряде.
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27-летнему капитану оказали первую медпомощь, а после он был госпитализирован в реанимацию полоцкой больницы. Сообщается, что сейчас жизни военнослужащего ничего не угрожает.
По факту произошедшего были проинформированы органы внутренних дел, СК и прокуратуры.
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Новости Беларуси. Попытка суицида была предотвращена в Полоцком пограничном отряде. По информации Госпогранкомитета, 9 октября около 11:00 офицер управления...
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