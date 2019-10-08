В Минске на переходе маршрутка сбила пешехода

Источник материала: Tut.by

Пешеход попал под колеса маршрутного такси в Минске. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.



Фото: ГАИ

Авария произошла 9 октября, в 12.40, на улице Волгоградской. По информации инспекторов, водитель Ford Transit ехал со стороны проспекта Независимости в направлении улицы Якуба Коласа. В районе дома № 35 он сбил 56-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.