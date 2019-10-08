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В Минске на переходе маршрутка сбила пешехода
Источник материала: Tut.by
Пешеход попал под колеса маршрутного такси в Минске. Об этом
Авария произошла 9 октября, в 12.40, на улице Волгоградской. По информации инспекторов, водитель Ford Transit ехал со стороны проспекта Независимости в направлении улицы Якуба Коласа. В районе дома № 35 он сбил 56-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пешеход получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.
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В результате ДТП пешеход получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.
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