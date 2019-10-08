Следующий Форум регионов Беларуси и Украины состоится в Гродно

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Как стало известно, III Форум регионов Беларуси и Украины пройдет в октябре 2020 года. Его примет Гродно.

Мероприятие традиционно проводится в различных форматах. Участие в нем принимают представители правительственных и деловых кругов двух стран, руководство местных органов власти. Цель форума – представление экономического потенциала регионов Беларуси и Украины, развитие новых инициатив и форм экономического, инвестиционного, научно-технического и культурного сотрудничества на межрегиональном уровне.

Напомним, I Форум регионов Беларуси и Украины проходил 25-26 октября 2018 года в Гомеле, а второе подобное мероприятие 3-4 октября 2019 года принимал украинский Житомир. Именно во время последнего Форума состоялась первая встреча Александра Лукашенко с новым президентом Украины Владимиром Зеленским.