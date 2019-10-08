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Вопрос взят на контроль

09.10.2019 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Прокуратурой района в сентяб­ре 2019 года проведена проверка за 2018 год–текущий период 2019 года соблюдения законодательства о борьбе с коррупцией, об обращениях граждан и юридических лиц в УЗ «Кричевская ЦРБ».
Проверкой установлены нарушения действующего законодательства о закупках товаров (работ, услуг), а также упущения и просчеты в организации работы комиссии по противодействию коррупции, созданной на базе учреждения здравоохранения.
Наряду с изложенным, прокуратурой района обозначена проблема по планированию объемов закупаемых канцелярских товаров (бумага офисная) для снабжения ею структурных подразделений, которая, в свою очередь, увеличивает социальную напряженность в общес­тве и, как следствие, порождает обоснованные жалобы граждан. Например, в марте 2019 года гражданин И. обратился в Главное управление по здравоохранению Могилевского облисполкома с обращением о том, что при прохождении ЭКГ медицинский работник попросил его приобрести бумажный лист формата А4. Письмом из учреждения здравоохранения заявитель информирован о том, что указанная просьба медицинского работника обоснована временным отсутствием бумаги формата А4.
Вызывает обоснованные сомнения достоверность содержащихся в ответе сведений, поскольку, согласно плану государственных закупок на 2019 год, потребность в бумаге формата А4 на нужды учреждения здравоохранения, в том числе его структурных подразделений (поликлиники, ФАПов, АВОПов), определена в 100 упаковок. В то же время, согласно документам о движении материальных ценностей между больницей и поликлиническим отделением поликлинике за 8 месяцев 2019 года выделено всего 4 упаковки бумаги, что не отвечает имеющейся потребности поликлиники (ЭКГ, рентген и иное функциональное оборудование).
По результатам проверки в УЗ «Кричевская ЦРБ» внесено представление об устранении нарушений. Вопрос обеспечения структурных подразделений районной больницы канцелярскими принадлежностями (бумагой) взят на личный контроль прокурора района.
Е. Еремин,
помощник прокурора района юрист 2-го класса.

 
 
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Прокуратурой района в сентяб­ре 2019 года проведена проверка за 2018 год–текущий период 2019 года соблюдения законодательства о борьбе с коррупцией,
 
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