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Наша память
09.10.2019 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
Историческая память – ориентир для будущего любого народа. И в Беларуси ее чтят. Так, ветераны пограничной службы совместно с работниками Кричевского межрайонного отдела управления по Могилевской области КГБ Республики Беларусь взяли шефство над бюстом Ф. Э. Дзержинского, революционера, советского государственного деятеля, главы ряда наркоматов, основателя ВЧК, который также считается основателем пограничной службы в СССР.
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Историческая память – ориентир для будущего любого народа. И в Беларуси ее чтят. Так, ветераны пограничной службы совместно с работниками
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