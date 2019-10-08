Наша память

Источник материала: Кричевская жизнь





Историческая память – ориентир для будущего любого народа. И в Беларуси ее чтят. Так, ветераны пограничной службы совместно с работниками Кричевского межрайонного отдела управления по Могилевской области КГБ Республики Беларусь взяли шефство над бюстом Ф. Э. Дзержинского, революционера, советского государст­венного деятеля, главы ряда наркоматов, основателя ВЧК, который также считается основателем пограничной службы в СССР.

В прошлом году ветераны-пограничники совместно с работниками межрайон­ного отдела установили на пьедестал памятника мраморную табличку с указанием годов жизни Ф. Э. Дзержинского. А теперь у пьедестала положили декоративную плитку, окрасили стойки ограждения.

Как рассказал председатель районной организации ОО «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» Александр Прудников, а он также служил в пограничных войсках СССР, эта местная инициатива реализована силами районной организации ОО «Белорусский союз ветеранов органов пограничной службы». Помощь оказали работники межрайонного отдела. Совместными усилиями работа по благоустройству памятника будет продолжена.

– Помним, гордимся, храним, – сказал Александр Прудников.

Д. Владимиров.