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Наша память

09.10.2019 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Наша память

Историческая память – ориентир для будущего любого народа. И в Беларуси ее чтят. Так, ветераны пограничной службы совместно с работниками Кричевского межрайонного отдела управления по Могилевской области КГБ Республики Беларусь взяли шефство над бюстом Ф. Э. Дзержинского, революционера, советского государст­венного деятеля, главы ряда наркоматов, основателя ВЧК, который также считается основателем пограничной службы в СССР.
В прошлом году ветераны-пограничники совместно с работниками межрайон­ного отдела установили на пьедестал памятника мраморную табличку с указанием годов жизни Ф. Э. Дзержинского. А теперь у пьедестала положили декоративную плитку, окрасили стойки ограждения.
Как рассказал председатель районной организации ОО «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» Александр Прудников, а он также служил в пограничных войсках СССР, эта местная инициатива реализована силами районной организации ОО «Белорусский союз ветеранов органов пограничной службы». Помощь оказали работники межрайонного отдела. Совместными усилиями работа по благоустройству памятника будет продолжена.
– Помним, гордимся, храним, – сказал Александр Прудников.
Д. Владимиров.

 
 
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Историческая память – ориентир для будущего любого народа. И в Беларуси ее чтят. Так, ветераны пограничной службы совместно с работниками
 
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