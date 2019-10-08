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Ситуация на рынке труда

09.10.2019 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Вопросы занятости находятся на постоянном контроле районного исполнительного комитета, ведь это – важнейшая характеристика экономики и благосостояния жителей. Безработица, являясь неотъемлемым элементом рынка труда, представляет собой превышение предложения рабочей силы над спросом на нее. По данным управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома, уровень регистрируемой безработицы составляет 0,4 процента среди экономически активного населения. И этот показатель постоянно снижается, что свидетельствует о дальнейшем улучшении ситуации на рынке труда. Так, с начала года зарегистрировано 804 жителя Кричевщины, не занятых в экономике, в том числе 511 безработных. Содействие в трудоустройстве оказано 638 гражданам, в том числе 367 безработным. Численность безработных на конец сентября нынешнего года составила 51 человек, а потребность в работниках – 162. В результате коэффициент напряженности на рынке труда (позволяет определить, сколько занятых приходится на одну вакансию) – 0,3. И он снизился по сравнению с предыдущим месяцем. А это значит, что на Кричевщине увеличились возможнос­ти для трудоустройства.
Районным исполнительным комитетом проводится целенаправленная работа, направленная на увеличение занятости населения. Так, для организации самозанятости безработным было выдано 10 субсидий. На профессиональное обучение с гарантией трудоустройства по профессиям, востребованным на рынке труда, направлено 38 не занятых в экономике граждан. Трое безработных трудоустроены для приобретения опыта практической работы. Один – в рамках адаптации инвалидов к трудовой деятельности. В оплачиваемых общественных работах приняли участие 154 не занятых в экономике граждан, в том числе 146 безработных. Доход из этого источника важен для тех, которые находятся в поиске постоянного трудоустройства. Во временной занятости молодежи приняли участие 220 жителей района. Временная трудовая занятость молодежи организуется для приобщения молодежи к общественно полезному труду и получению трудовых навыков, адаптации к трудовой деятельности и подготовке к самостоятельному выходу на рынок труда, а также для получения дополнительного дохода.
А. Алексеев.

 
 
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Вопросы занятости находятся на постоянном контроле районного исполнительного комитета, ведь это – важнейшая характеристика экономики и благосостояния жителей....
 
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