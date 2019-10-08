Ситуация на рынке труда

Вопросы занятости находятся на постоянном контроле районного исполнительного комитета, ведь это – важнейшая характеристика экономики и благосостояния жителей. Безработица, являясь неотъемлемым элементом рынка труда, представляет собой превышение предложения рабочей силы над спросом на нее. По данным управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома, уровень регистрируемой безработицы составляет 0,4 процента среди экономически активного населения. И этот показатель постоянно снижается, что свидетельствует о дальнейшем улучшении ситуации на рынке труда. Так, с начала года зарегистрировано 804 жителя Кричевщины, не занятых в экономике, в том числе 511 безработных. Содействие в трудоустройстве оказано 638 гражданам, в том числе 367 безработным. Численность безработных на конец сентября нынешнего года составила 51 человек, а потребность в работниках – 162. В результате коэффициент напряженности на рынке труда (позволяет определить, сколько занятых приходится на одну вакансию) – 0,3. И он снизился по сравнению с предыдущим месяцем. А это значит, что на Кричевщине увеличились возможности для трудоустройства.
Районным исполнительным комитетом проводится целенаправленная работа, направленная на увеличение занятости населения. Так, для организации самозанятости безработным было выдано 10 субсидий. На профессиональное обучение с гарантией трудоустройства по профессиям, востребованным на рынке труда, направлено 38 не занятых в экономике граждан. Трое безработных трудоустроены для приобретения опыта практической работы. Один – в рамках адаптации инвалидов к трудовой деятельности. В оплачиваемых общественных работах приняли участие 154 не занятых в экономике граждан, в том числе 146 безработных. Доход из этого источника важен для тех, которые находятся в поиске постоянного трудоустройства. Во временной занятости молодежи приняли участие 220 жителей района. Временная трудовая занятость молодежи организуется для приобщения молодежи к общественно полезному труду и получению трудовых навыков, адаптации к трудовой деятельности и подготовке к самостоятельному выходу на рынок труда, а также для получения дополнительного дохода. А. Алексеев.