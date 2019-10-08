Случчанка благодарит заведующего урологическим отделением Слуцкой ЦРБ

Источник материала: Слуцк Город

К сайту SlutskGorod обратилась Алла Николаевна Иванова, чтобы поблагодарить врача, который буквально спас её сына от мучительного недуга. Дело в том, что у сына случчанки, Артура, с детства диагностировали синдром Дауна, и на фоне этого у 20-летнего юноши развились серьёзные проблемы со здоровьем.

— Из-за особенностей своего развития, Артур очень восприимчивый парень, и до сих пор до паники боится врачей. Даже стандартный забор крови или укол его приводят в ужас. И с этим ничего нельзя сделать. Но Пьянин Вячеслав Михайлович - врач от бога, он смог даже в такой непростой ситуации, провести нашему сыну операцию.

Мы искренне благодарны вам, Вячеслав Михайлович, и вашим помощникам за то, что пришли нам на помощь и не отвернулись от проблемы, несмотря на особенности поведения ребёнка. Спасибо, что подошли к этому деликатно и профессионально! У вас большое сердце и золотые руки. Низкий вам поклон за нашего мальчика.

Вы даже не представляете, от каких мук избавили не только Артура, но и нашу семью. Здоровья вам на долгие годы, профессиональных успехов и процветания!

Вячеслав Пьянин, заведующий урологическим отделением рассказал, что же всё-таки произошло:

— К нам поступил мальчик с хромосомной аномалией (синдромом Дауна), который на протяжении 2-3 лет не мог нормально мочиться, и моча выходила по капельке. У него была сужена крайняя плоть, и зарубцевалось наружное отверстие уретры. Это вызывало большие проблемы и требовало хирургического вмешательства.

Конечно, ввиду особенностей поведения мальчика, пришлось нелегко, ведь ребёнок боится боли, уколов, врачей и всего, что с этим связано. Но сейчас с ним всё хорошо, мальчик может адекватно мочиться, и семья от нас ушла довольная, — сказал Вячеслав Пьянин.



Ольга Кононович

Slutsk-Gorod.by