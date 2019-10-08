







Об этом говорится в совместном заявлении Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини и генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич.





Заявление сделано по случаю Всемирного дня против смертной казни, который будет отмечаться 10 октября.





В заявлении подчеркивается, что уже 142 страны, представляющие 74% государств-членов ООН, прекратили применение смертной казни, либо исключив ее из своего уголовного законодательства, либо не применяя эту меру наказания в течение длительного времени.





«Тенденция к отмене смертной казни продолжается, число смертных приговоров и казней также падает. В 2018 году казни были проведены в 20 странах — это 10% от всего числа стран мира, что составляет исторический минимум», — отмечается в заявлении.









ЕС и Совет Европы решительно выступают против смертной казни всегда и при любых обстоятельствах.





«Европейский союз и Совет Европы вновь призывают Беларусь отменить смертную казнь и присоединиться к сообществу наций, которые решили заменить месть человеческим достоинством», — говорится в заявлении.





Напомним, Беларусь — единственное в Европе государство, где продолжают применять смертную казнь. За последние 20 лет в стране было расстреляно более 400 человек.