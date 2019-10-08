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Могерини призывает Лукашенко "заменить месть человеческим достоинством"

09.10.2019 17:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Евросоюз и Совет Европы снова призвали Беларусь отменить смертную казнь.



Об этом говорится в совместном заявлении Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини и генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич.

Заявление сделано по случаю Всемирного дня против смертной казни, который будет отмечаться 10 октября.

В заявлении подчеркивается, что уже 142 страны, представляющие 74% государств-членов ООН, прекратили применение смертной казни, либо исключив ее из своего уголовного законодательства, либо не применяя эту меру наказания в течение длительного времени.

«Тенденция к отмене смертной казни продолжается, число смертных приговоров и казней также падает. В 2018 году казни были проведены в 20 странах — это 10% от всего числа стран мира, что составляет исторический минимум», — отмечается в заявлении.


ЕС и Совет Европы решительно выступают против смертной казни всегда и при любых обстоятельствах.

«Европейский союз и Совет Европы вновь призывают Беларусь отменить смертную казнь и присоединиться к сообществу наций, которые решили заменить месть человеческим достоинством», — говорится в заявлении.

Напомним, Беларусь — единственное в Европе государство, где продолжают применять смертную казнь. За последние 20 лет в стране было расстреляно более 400 человек.
 
 
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Евросоюз и Совет Европы снова призвали Беларусь отменить смертную казнь.
 
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