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Каникулы нам и не снились. Опубликован график переноса рабочих дней в 2020 году

09.10.2019 17:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Совет Министров Республики Беларусь утвердил график переноса рабочих дней в 2020 году.

Каникулы нам и не снились. Опубликован график переноса рабочих дней в 2020 году
Соответствующее решение закреплено постановлением правительства от 9 октября 2019 года №688.

Согласно документу, рабочие дни в 2020 году переносятся:

с четверга 2 января на субботу 4 января;

с понедельника 6 января на субботу 11 января;

с понедельника 27 апреля на субботу 4 апреля.

Традиционно организациям предоставлено право с учетом специфики производства (работы) осуществлять перенос рабочих дней в ином порядке в соответствии с законодательством.
 
 
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Совет Министров Республики Беларусь утвердил график переноса рабочих дней в 2020 году.
 
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