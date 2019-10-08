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ОАО "Камволь" допольнительно выпустило акций почти на $3 млн

09.10.2019 19:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ОАО «Камволь» провело допэмиссию акций на 5,9 млн рублей. Фактически общество удвоило прежнее число акций. Сейчас их общая номинальная стоимость — более 8,8 млн.

Одной из причин дополнительного выпуска может быть нужда в деньгах. Государство нередко дает сумму взамен на выпущенные акции.

По данным публичной финансовой отчетности, ОАО «Камволь» закрыло прошлый год с убытками в размере свыше 3 млн рублей. При этом выручка удержалась на уровне 2017 года — около 25,8 млн.

Как сообщалось, негативный итог прошлого года случился из-за списания курсовых разниц. Размер собственного капитала у предприятия за год сократился на 14,6%.
 
 
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ОАО «Камволь» провело допэмиссию акций на 5,9 млн рублей. Фактически общество удвоило прежнее число акций. Сейчас их общая номинальная стоимость — более 8,8 млн.
 
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