МВФ пророчит замедление роста экономики в 90% стран мира

По ее словам, два года назад мировая экономика находилась на этапе подъема, а сейчас наблюдается замедление роста.





«В 2019 году мы ожидаем более медленный рост почти в 90 процентах стран мира», – заявила она.





Текст ее выступления опубликован на сайте организации.





Главной проблемой Георгиева назвала неопределенность, вызванную торговыми спорами, брекзитом и геополитической напряженностью. Только из-за торговых войн мировая экономика может потерять около 700 млрд долларов к 2020 году, или 0,8% ВВП, считает она.





«Рост мировой торговли практически остановился. Отчасти из-за напряженности в торговой сфере активность обрабатывающей промышленности и инвестиций в мире существенно ослабла. Существует серьезный риск, что вскоре могут быть затронуты услуги и потребление», – заявила глава МВФ.