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МВФ пророчит замедление роста экономики в 90% стран мира
Источник материала: Партизан
Новый глава МВФ Кристалина Георгиева заявила о рекордном за последние десять лет замедлении роста мировой экономики.
По ее словам, два года назад мировая экономика находилась на этапе подъема, а сейчас наблюдается замедление роста.
«В 2019 году мы ожидаем более медленный рост почти в 90 процентах стран мира», – заявила она.
Текст ее выступления опубликован на сайте организации.
Главной проблемой Георгиева назвала неопределенность, вызванную торговыми спорами, брекзитом и геополитической напряженностью. Только из-за торговых войн мировая экономика может потерять около 700 млрд долларов к 2020 году, или 0,8% ВВП, считает она.
«Рост мировой торговли практически остановился. Отчасти из-за напряженности в торговой сфере активность обрабатывающей промышленности и инвестиций в мире существенно ослабла. Существует серьезный риск, что вскоре могут быть затронуты услуги и потребление», – заявила глава МВФ.
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Новый глава МВФ Кристалина Георгиева заявила о рекордном за последние десять лет замедлении роста мировой экономики.
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