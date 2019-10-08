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МВФ пророчит замедление роста экономики в 90% стран мира

09.10.2019 18:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новый глава МВФ Кристалина Георгиева заявила о рекордном за последние десять лет замедлении роста мировой экономики.

По ее словам, два года назад мировая экономика находилась на этапе подъема, а сейчас наблюдается замедление роста.

«В 2019 году мы ожидаем более медленный рост почти в 90 процентах стран мира», – заявила она.

Текст ее выступления опубликован на сайте организации.

Главной проблемой Георгиева назвала неопределенность, вызванную торговыми спорами, брекзитом и геополитической напряженностью. Только из-за торговых войн мировая экономика может потерять около 700 млрд долларов к 2020 году, или 0,8% ВВП, считает она.

«Рост мировой торговли практически остановился. Отчасти из-за напряженности в торговой сфере активность обрабатывающей промышленности и инвестиций в мире существенно ослабла. Существует серьезный риск, что вскоре могут быть затронуты услуги и потребление», – заявила глава МВФ.
 
 
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Новый глава МВФ Кристалина Георгиева заявила о рекордном за последние десять лет замедлении роста мировой экономики.
 
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